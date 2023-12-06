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Булыкин назвал условие, при котором Головин может сменить клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин назвал единственный вариант, при котором полузащитник «Монако» Александр Головин может уйти из клуба.

«Естественно, если к Головину будут проявлять интерес из Англии, тогда можно рассмотреть. Потому что там и зарплата выше и самый лучший чемпионат в мире. Но, если серьезных предложений не будет, то лучше остаться в «Монако» и стать лидером команды. Он может провести там хорошую карьеру. Считаю, что только в АПЛ имеет смысл переходить и за хорошие деньги. А так смысла нет», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

27-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 13 матчей за «Монако», отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Александр Головин
Дмитрий Булыкин
ФК Монако
0
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 13 6 3 4 17-14 21
8
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
9
 Марсель 13 4 5 4 15-14 17
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
15
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 13 1 4 8 11-24 7
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34 тур
27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 0 : 1
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 1 : 0
28.10 22:00
Ланс – Нант
 4 : 0
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 2 : 3
29.10 17:00
Лилль – Монако
 2 : 0
29.10 17:00
Метц – Гавр
 0 : 0
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 3 : 0
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
 1 : 1
6.12 23:00
Марсель – Лион
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