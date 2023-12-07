«Марсель» разгромил «Лион» в перенесенном матче
«Марсель» выиграл у «Лиона» в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Франции — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Велодром»
В первом тайме голами отметились Витинья и Мурильо. Обоим ассистировал габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.
В начале второй половины габонец забил уже сам. Благодаря победе «Марсель» набрал 17 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Лион» остался последним — 7 очков.
Изначально эта игра должна была состояться 29 октября, но из-за нападения болельщиков «провансальцев» на автобус «Лиона», в результате которого главный тренер Фабио Гроссо получил рассечение, и беспорядков на стадионе встреча была перенесена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|3
|1
|36-11
|33
|
2
|Ницца
|14
|8
|5
|1
|14-5
|29
|
3
|Монако
|14
|8
|3
|3
|29-19
|27
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|19-11
|26
|
5
|Реймс
|14
|7
|2
|5
|20-19
|23
|
6
|Ланс
|14
|6
|4
|4
|19-15
|22
|
7
|Брест
|13
|6
|3
|4
|17-14
|21
|
8
|Марсель
|14
|5
|5
|4
|18-14
|20
|
9
|Нант
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|
10
|Гавр
|14
|3
|7
|4
|12-15
|16
|
11
|Метц
|14
|4
|4
|6
|15-22
|16
|
12
|Ренн
|14
|3
|6
|5
|19-19
|15
|
13
|Монпелье
|14
|3
|5
|6
|17-20
|14
|
14
|Тулуза
|14
|2
|7
|5
|14-18
|13
|
15
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|11-18
|13
|
16
|Лорьян
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|
17
|Клермон Фут
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
|
18
|Лион
|14
|1
|4
|9
|11-27
|7
|10.11
|23:00
|
Монпелье – Ницца
|0 : 0
|11.11
|19:00
|
Реймс – ПСЖ
|0 : 3
|11.11
|23:00
|
Гавр – Монако
|0 : 0
|12.11
|17:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|1 : 0
|12.11
|17:00
|
Лилль – Тулуза
|1 : 1
|12.11
|17:00
|
Метц – Нант
|3 : 1
|12.11
|19:05
|
Ренн – Лион
|0 : 1
|12.11
|22:45
|
Ланс – Марсель
|1 : 0
|7.12
|22:30
|
Брест – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|6
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|12
|1
|3
|
|
Кики Куяте
Монпелье
|13
|1
|3