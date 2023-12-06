Goal – про Головина: «Российский волшебник реализует свой огромный потенциал»

Портал Goal выложил список лучших бомбардиров французской лиги 1, сопроводив каждого краткой характеристикой.

В подборку попал и российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который с 5 голами делит третье место в гонке бомбардиров чемпионата Франции с Мостафой Мохамедом («Нант»), Мусой Эль-Таамари («Монпелье») и одноклубником Виссамом Бен-Йеддером.

«Российский волшебник «Монако» Александр Головин под руководством Филиппа Клемана вернулся к своим лучшей форме, реализуя свой огромный потенциал и ценник. Он создает моменты и забивает голы, которые помогают команде княжества бороться за первое место в лиге.

В прошлом сезоне он провел свою лучшую кампанию в футболке «Монако», и первые признаки обещают, что он сохранит свою форму и в этом сезоне», – сказано в материале Goal.