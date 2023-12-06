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Сегодня, 11:10

Goal – про Головина: «Российский волшебник реализует свой огромный потенциал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Портал Goal выложил список лучших бомбардиров французской лиги 1, сопроводив каждого краткой характеристикой.

В подборку попал и российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который с 5 голами делит третье место в гонке бомбардиров чемпионата Франции с Мостафой Мохамедом («Нант»), Мусой Эль-Таамари («Монпелье») и одноклубником Виссамом Бен-Йеддером.

«Российский волшебник «Монако» Александр Головин под руководством Филиппа Клемана вернулся к своим лучшей форме, реализуя свой огромный потенциал и ценник. Он создает моменты и забивает голы, которые помогают команде княжества бороться за первое место в лиге.

В прошлом сезоне он провел свою лучшую кампанию в футболке «Монако», и первые признаки обещают, что он сохранит свою форму и в этом сезоне», – сказано в материале Goal.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 13 6 3 4 17-14 21
8
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
9
 Марсель 13 4 5 4 15-14 17
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
15
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 13 1 4 8 11-24 7
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 0 : 1
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 1 : 0
28.10 22:00
Ланс – Нант
 4 : 0
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 2 : 3
29.10 17:00
Лилль – Монако
 2 : 0
29.10 17:00
Метц – Гавр
 0 : 0
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 3 : 0
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
 1 : 1
6.12 23:00
Марсель – Лион
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 6
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 12 1 3
Кики Куяте

Кики Куяте

Монпелье

 13 1 3
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