Брюно Женезьо: "Сказал игрокам, что этот "Монако" не похож на декабрьский"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо раскритиковал свою команду после игры чемпионата Франции с "Монако" (0:2). Его полностью не устроил первый тайм в исполнении "Лиона".

– Мы пропустили первый тайм полностью. Все! – цитирует AFP Женезьо. – И я в том числе. Это реакция на ничью с "Барселоной"? Не знаю. Между матчами было пять дней. Мы были слишком пассивны и неагрессивны. Я сказал игрокам, что "Монако" не имеет ничего общего с собой образца декабря. Он целиком изменился. Мы знали это.

Не знаю, как сказался нереализованный пенальти Депая. Но мы могли бы на что-то надеяться. Если боретесь за второе место, нужно больше предприимчивости. А мы не знали, как навязать свою игру, не видели настоящего "Лиона", настоящей команды.