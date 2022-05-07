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«Страсбур» на выезде обыграл «Брест»

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«Страсбур» на выезде обыграл «Брест» в 36-м туре чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 72-й минуте забил нападающий Кевин Гамейро.

Гости прервали серию «Бреста» из трех побед подряд в чемпионате.

В турнирной таблице чемпионата хозяева остались на 11-м месте лиги 1 с 48 очками после 36 матчей. «Страсбур» поднялся на 5-ю строчку, имея 60 очков.

Франция. Лига 1. 36-й тур
07 мая, 18:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
0:1
Страсбур
Голы
Гамейро, 72 (0:1)
Брест
Бизот Дюверн Шардонне Пьер-Габриэль (Брассье, 76) Эрелль Белькебла Лан (Агуме, 76) Онора (Кардона, 58) Сатриано Мунье Белаили (Саид, 77)
Страсбур
Селс Фила (Дукуре, 74) Каси Ньямси Ле Маршан Томассон (Аолу, 73) Льенар Прцич Беллегард (Сиссоко, 73) Гамейро Диалло (Айорк, 68)
Предупреждения
Сатриано 83’  -  Ньямси 83’, Льенар 84’
Судьи
Лесаж (Франция)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Перерыв

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
ФК Брест
ФК Страсбур
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
6
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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Лилль – Монако
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Брест – Страсбур
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 - : -
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
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 - : -
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