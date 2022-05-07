«Страсбур» на выезде обыграл «Брест»

«Страсбур» на выезде обыграл «Брест» в 36-м туре чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 72-й минуте забил нападающий Кевин Гамейро.

Гости прервали серию «Бреста» из трех побед подряд в чемпионате.

В турнирной таблице чемпионата хозяева остались на 11-м месте лиги 1 с 48 очками после 36 матчей. «Страсбур» поднялся на 5-ю строчку, имея 60 очков.