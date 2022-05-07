Пайет выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий «Марселя» Димитри Пайет пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба. У него диагностировали надрыв икроножной мышцы.

Пайет получил травму в первом тайме ответного матча 1/2 финала Лиги конференций против «Фейеноорда» (0:0).

В сезоне-2021/22 35-летний Пайет забил 16 голов и отдал 13 результативных передач в 46 матчах за «Марсель» во всех турнирах.