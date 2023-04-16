«Брест» обыграл «Ниццу»

«Брест» дома обыграл «Ниццу» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 1:0.

У хозяев забил Жереми Ле Дуарон.

«Брест» с 31 очками занимает 16-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ницца» — на 9-й строчке с 45 очками.

«Клермон» дома в меньшинстве обыграл «Анже» — 2:1.

Хозяева играли вдесятером весь второй тайм. В концовке матча «Клермон» остался вдевятером.

«Осер» одержал домашнюю победу над «Нантом» — 2:1.

«Страсбур» дома переиграл «Аяччо» — 3:1.

Один из голов на счету Кевина Гамейро.