«Брест» обыграл «Ниццу»
«Брест» дома обыграл «Ниццу» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 1:0.
У хозяев забил Жереми Ле Дуарон.
«Брест» с 31 очками занимает 16-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ницца» — на 9-й строчке с 45 очками.
«Клермон» дома в меньшинстве обыграл «Анже» — 2:1.
Хозяева играли вдесятером весь второй тайм. В концовке матча «Клермон» остался вдевятером.
«Осер» одержал домашнюю победу над «Нантом» — 2:1.
«Страсбур» дома переиграл «Аяччо» — 3:1.
Один из голов на счету Кевина Гамейро.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|23
|3
|5
|73-30
|72
|
2
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|
3
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|
4
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|
5
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|
6
|Лилль
|31
|16
|7
|8
|56-39
|55
|
7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|
8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|
9
|Ницца
|31
|11
|12
|8
|38-29
|45
|
10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|
11
|Клермон Фут
|31
|12
|7
|12
|33-42
|43
|
12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|
13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|
14
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|
15
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|
16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|
17
|Страсбур
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|
18
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|
19
|Аяччо
|31
|6
|3
|22
|22-58
|21
|
20
|Анже
|31
|3
|5
|23
|24-66
|14
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38 тур
|14.04
|22:00
|
Тулуза – Лион
|1 : 2
|15.04
|18:00
|
Ренн – Реймс
|3 : 0
|15.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|16.04
|14:00
|
Лилль – Монпелье
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Осер – Нант
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Брест – Ницца
|1 : 0
|16.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Страсбур – Аяччо
|3 : 1
|16.04
|18:05
|
Монако – Лорьян
|- : -
|16.04
|21:45
|
Марсель – Труа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|24
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|26
|2
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|25
|2
|2
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