Гол Кабеллы принес «Лиллю» победу над «Монпелье»

«Лилль» на своем поле обыграл «Монпелье» в матче 31-го тура французской Лиги 1 — 2:1.

Победу «Лиллю» принесли голы Джонатана Дэвида и Реми Кабеллы, которые отличились на 70-й и 72-й минутах. Единственный мяч в составе «Монпелье» забил Иссаига Силла.

«Лилль» с 55 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Монпелье» с 37 баллами идет на 13-й строчке.