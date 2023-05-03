Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

3 мая, 23:49

«Брест» обыграл «Нант» в матче лиги 1

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Брест» на своем поле обыграл «Нант» в матче 33-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Забитыми голами отметились нападающий Жереми Ле Дордон и полузащитник Матиаш Перейра Лаже.

«Брест» занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 35 очков. «Нант» с 32 очками располагается 17-й строчке.

В следующем туре «Брест» сыграет с «Лорьяном» 7 мая. Соперником «Нанта» станет «Страсбур» в этот же день.

Франция. Лига 1. 33-й тур
03 мая, 22:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:0
Нант

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
Футбол
ФК Брест
ФК Нант
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы
Кремль: ночью Киев совершил попытку удара по резиденции Путина, БПЛА выедены из строя
Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина
Летевший в Москву из Стамбула самолет аварийно приземлился в Сочи
Экс-биатлонистка сборной Украины Бех восстановила российское гражданство
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможную покупку Мбаппе

Лига 1, 33-й тур: «Монпелье» разгромил «Монако», «ПСЖ» уступил «Лорьяну»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 22:00
Страсбур – Лион
 1 : 2
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 3 : 0
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 0 : 4
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 1 : 0
30.04 16:00
Ренн – Анже
 4 : 2
30.04 16:00
Труа – Ницца
 0 : 1
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 1 : 3
30.04 21:45
Марсель – Осер
 2 : 1
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 0 : 1
3.05 22:00
Брест – Нант
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости