«Брест» обыграл «Нант» в матче лиги 1

«Брест» на своем поле обыграл «Нант» в матче 33-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Забитыми голами отметились нападающий Жереми Ле Дордон и полузащитник Матиаш Перейра Лаже.

«Брест» занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 35 очков. «Нант» с 32 очками располагается 17-й строчке.

В следующем туре «Брест» сыграет с «Лорьяном» 7 мая. Соперником «Нанта» станет «Страсбур» в этот же день.