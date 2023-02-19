«Монако» победил «Брест» на выезде, Головин установил личный рекорд по голам за сезон в лиге 1

«Монако» обыграл «Брест» на выезде в матче 24-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Полузащитник монегасков Александр Головин открыл счет на 39-й минуте. Этот гол стал для футболиста шестым в нынешнем розыгрыше лиги 1, россиянин установил личный рекорд по голам за сезон в чемпионате Франции.

Второй гол гостей на 73-й минуте забил форвард Майрон Боаду. Единственный мяч хозяев забил Жереми Ле Дуарон, который отличился на 86-й минуте.

«Монако» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 50 очками в 24 матчах. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 7 очков.

«Брест» идет на 16-й строчке с 20 очками в 24 играх.