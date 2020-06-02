Брат Неймара перешел в «Лион»
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«Лион», выступающий в шестом дивизионе Франции, объявил о подписании нападающего Раудемана Сантьяго по прозвищу Рау. 26-летний бразилец является двоюродным братом нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.
Стоит отметить, что Рау, как и сам Неймар, являются воспитанниками «Сантоса».
[NOUVELLE RECRUE]??— FC LYON ??? (@FCLyonOfficiel) June 1, 2020
Vous l'attendiez ? Voici la nouvelle recrue du FC Lyon : Rhaudeman Santiago dit «Rhau», cousin de @Neyma_oficial et ancien professionnel ? @SantosFC !!!
Bem-vinda Rhau !#Santiagorhaudeman#recrutement#SantosFC#NeymarJr#Brazil#FCL pic.twitter.com/P8ALjtowpv
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