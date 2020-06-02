Брат Неймара перешел в «Лион»

«Лион», выступающий в шестом дивизионе Франции, объявил о подписании нападающего Раудемана Сантьяго по прозвищу Рау. 26-летний бразилец является двоюродным братом нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

Стоит отметить, что Рау, как и сам Неймар, являются воспитанниками «Сантоса».