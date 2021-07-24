«Бордо» вернул прежний логотип клуба

В пятницу, 23 июля, «Бордо» официально объявил о покупке клуба люксембургским бизнесменом Жераром Лопесом. Также в этот день состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено об изменении логотипа команды.

«Бордо» вернулся к прежнему логотипу, который был с 2002 по 2020 год. Перед сезоном-2020/21 новый американский владелец клуба принял решение изменить эмблему, что вызвало недовольство среди фанатов.

«Мы собираемся вернуться не к старому логотипу, а к логотипу «Жиронден де Бордо», — приводит пресс-служба клуба слова Лопеса.