Болельщики «ПСЖ» выступили против возможного трансфера Погба

Фанаты «ПСЖ» выступили против возможного перехода полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает RMC Sport.

По информации источника, болельщики повесили баннер рядом с базой команды. На нем было написано: «Погба, ты должен послушать свою маму, она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже!»

Des banderoles contre Pogba ont fleuri au petit matin! https://t.co/39XDzNLBYs — RMC Sport (@RMCsport) July 24, 2021

22 июля сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры по возможному трансферу полузащитника. Клуб намерен оформить переход футболиста этим летом.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт 28-летнего игрока с «МЮ» истекает летом 2022-го.

В прошлом сезоне АПЛ Погба провел 26 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.