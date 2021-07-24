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Болельщики «ПСЖ» выступили против возможного трансфера Погба

13:10
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Фанаты «ПСЖ» выступили против возможного перехода полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает RMC Sport.

По информации источника, болельщики повесили баннер рядом с базой команды. На нем было написано: «Погба, ты должен послушать свою маму, она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже!»

22 июля сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры по возможному трансферу полузащитника. Клуб намерен оформить переход футболиста этим летом.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт 28-летнего игрока с «МЮ» истекает летом 2022-го.

В прошлом сезоне АПЛ Погба провел 26 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/psg-des-banderoles-contre-la-venue-de-pogba-devant-le-centre-d-entrainement-et-le-parc-des-princes_AV-202107240014.html

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