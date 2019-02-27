"Бордо" уволил Рикардо за неутешительные результаты

"Бордо" на официальном сайте объявил об уходе с поста генерального менеджера Рикардо. Бразилец был приглашен в команду после увольнения в начале сезона Густаво Пойета. Он руководил основным составом, хотя формально Эрик Бедуэ был старшим тренером.

"Отметив неутешительные результаты команды, руководство "Бордо", по соглашению с Рикардо Раймундо Гомесом, решили освободить специалиста от исполнения обязанностей генерального менеджера. Клуб выражает благодарность бразильцу за его приверженность и образцовый профессионализм", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Рикардо уже работал с "Бордо" с 2005 по 2007 год.