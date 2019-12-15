«Бордо» с минимальным счетом уступил «Страсбуру»

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле проиграл «Страсбура». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Чемпионат Франции. Лига 1

18-й тур

«Бордо» — «Страсбур» — 0:1 (0:1)

Гол: Айорк, 11.

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер (Калу, 72), Бенито, Паблу, Аит Беннассер, Отавиу, Адли (Бриан, 61), Де Превиль, Камано, Маджа (Хван Ый Джо, 76).

«Страсбур»: Селс, Коне, Кароль, Лала, Митрович, Джикю, Корнье (Льенар, 76), Томассон (Зохи, 84), Сиссоко, Фофана, Айорк (Да Кошта, 90+4).

Предупреждения: Томассон, 42. Джикю, 48. Бриан, 63. Мексер, 69. Отавиу, 81.

Судья: Батта (Франция).

15 декабря. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр