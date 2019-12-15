«Бордо» с минимальным счетом уступил «Страсбуру»
В матче 18-го тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле проиграл «Страсбура». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Чемпионат Франции. Лига 1
18-й тур
«Бордо» — «Страсбур» — 0:1 (0:1)
Гол: Айорк, 11.
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер (Калу, 72), Бенито, Паблу, Аит Беннассер, Отавиу, Адли (Бриан, 61), Де Превиль, Камано, Маджа (Хван Ый Джо, 76).
«Страсбур»: Селс, Коне, Кароль, Лала, Митрович, Джикю, Корнье (Льенар, 76), Томассон (Зохи, 84), Сиссоко, Фофана, Айорк (Да Кошта, 90+4).
Предупреждения: Томассон, 42. Джикю, 48. Бриан, 63. Мексер, 69. Отавиу, 81.
Судья: Батта (Франция).
15 декабря. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
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