«Монпелье» вдевятером удержал победный счет в матче с «Бордо»

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«Монпель» одержал победу в матче 29-го тура чемпионата Франции над «Бордо». Команда выиграла со счетом 2:0.

Отметим, что уже к концу первого тайма «Монпелье» остался вдевятером.

«Монпелье» набрал 41 очко и занимает 11-е место в чемпионате. «Бордо» потерпел третье поражение подряд и замыкает турнирную таблицу (22 очка).