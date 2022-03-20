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Сегодня, 19:19

«Монпелье» вдевятером удержал победный счет в матче с «Бордо»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Монпель» одержал победу в матче 29-го тура чемпионата Франции над «Бордо». Команда выиграла со счетом 2:0.

Отметим, что уже к концу первого тайма «Монпелье» остался вдевятером.

«Монпелье» набрал 41 очко и занимает 11-е место в чемпионате. «Бордо» потерпел третье поражение подряд и замыкает турнирную таблицу (22 очка).

Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 17:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Бордо
0:2
Монпелье
Голы
Вахи, 11 (0:1), Молле, 16 (0:2)
Нереализованный пенальти
Элис 42
Бордо
Костиль Грегерсен Ахмедходжич Менса (Мангаш, 78) Марселу (Адли, 46) Игнатенко Франсержиу (Клидже, 46) Гилавоги (Дилросюн, 72) Мара (Ньянг, 61) Хван Уй Джо Элис
Монпелье
Омлин Суке Козза Ристич Саванье (Мавидиди, 66) Ферри (Леруа, 85) Шотар Эстев Молле (Самбия, 86) Жермен (Тулер, 43) Вахи (Ойонго, 46)
Предупреждения
Менса 23’, Ахмедходжич 34’, Франсержиу 37’  - 
Удаления
Козза 39’, Ристич 45’
Судьи
Леонар (Франция)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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23%

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18%

1.87

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Нижний Новгород 1
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ФК Монпелье
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
3
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
4
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
10
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 1 : 1
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 3 : 1
19.03 23:00
Нант – Лилль
 0 : 1
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 3 : 0
20.03 17:00
Анже – Брест
 1 : 0
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 0 : 2
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 0 : 0
20.03 17:00
Ренн – Метц
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20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
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