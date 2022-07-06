«Бордо» могут понизить до пятого дивизиона Франции

Во вторник, 5 июля, апелляционная комиссия федерации футбола Франции оставила в силе понижение «Бордо» до третьего дивизиона страны. Команда не смогла пройти финансовую проверку, поэтому 14 июня было вынесено решение о переводе команды в третью по силе лигу.

Однако руководство «Бордо» не согласилось с этим вердиктом и подало апелляцию, которая в итоге была отклонена. Однако президент клуба Жерар Лопес намерен продолжать борьбу.

По информации RMC Sport, если у Лопеса ничего не выйдет, «Бордо» может подать документы о банкротстве, и в этом случае команде придется начать новый сезон уже в Национальной лиге 3, пятом дивизионе страны.

Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Бордо» стал последним в лиге 1 и вылетел из элиты французского футбола.