«Бордо» могут понизить до пятого дивизиона Франции
Во вторник, 5 июля, апелляционная комиссия федерации футбола Франции оставила в силе понижение «Бордо» до третьего дивизиона страны. Команда не смогла пройти финансовую проверку, поэтому 14 июня было вынесено решение о переводе команды в третью по силе лигу.
Однако руководство «Бордо» не согласилось с этим вердиктом и подало апелляцию, которая в итоге была отклонена. Однако президент клуба Жерар Лопес намерен продолжать борьбу.
По информации RMC Sport, если у Лопеса ничего не выйдет, «Бордо» может подать документы о банкротстве, и в этом случае команде придется начать новый сезон уже в Национальной лиге 3, пятом дивизионе страны.
Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Бордо» стал последним в лиге 1 и вылетел из элиты французского футбола.
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|Монако
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|0-0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Ницца
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|0-0
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6
|Страсбур
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|0-0
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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|0
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|0-0
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11
|Брест
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|0
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|0-0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
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|0
|0
|0-0
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20
|Осер
|0
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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