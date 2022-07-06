Манданда может перейти в «Ренн»
Голкипер Стив Манданда этим летом покинет «Марсель» в качестве свободного агента. Он явлеятся рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей.
По информации L'Equipe, 37-летний француз продолжит карьеру в «Ренне».
В прошедшем сезоне Манданда сыграл в 20 матчах во всех турнирах и пропустил 15 голов. 10 раз он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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|0
|0
|0-0
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5
|Ницца
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|0
|0
|0
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6
|Страсбур
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|0
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|0-0
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7
|Ланс
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|0
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|0-0
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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|0
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|0-0
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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|0-0
|0
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14
|Анже
|0
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|0
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15
|Труа
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
|0
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
|- : -
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Лилль – Осер
|- : -
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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