Манданда может перейти в «Ренн»

Голкипер Стив Манданда этим летом покинет «Марсель» в качестве свободного агента. Он явлеятся рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей.

По информации L'Equipe, 37-летний француз продолжит карьеру в «Ренне».

В прошедшем сезоне Манданда сыграл в 20 матчах во всех турнирах и пропустил 15 голов. 10 раз он сохранил свои ворота в неприкосновенности.