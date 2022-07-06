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Сегодня, 01:44

Манданда может перейти в «Ренн»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер Стив Манданда этим летом покинет «Марсель» в качестве свободного агента. Он явлеятся рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей.

По информации L'Equipe, 37-летний француз продолжит карьеру в «Ренне».

В прошедшем сезоне Манданда сыграл в 20 матчах во всех турнирах и пропустил 15 голов. 10 раз он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Стив Манданда
Футбол
ФК Марсель
ФК Ренн
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