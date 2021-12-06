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«Лион» сыграл вничью с «Бордо»

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«Лион» в матче 17-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Бордо» со счетом 2:2.

У лионцев забили Джейсон Денайер и Тиаго Мендес. У хозяев гол на счету Альберта Элиса, Мало Густо забил в свои ворота.

После этого матча «Лион» с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Бордо» с 14 очками — на 17-й строчке.

Франция. Лига 1. 17-й тур
05 дек, 22:45. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Бордо
2:2
Лион
Голы
Денайер, 29 (0:1), Густо, 36 (1:1), Тиагу Мендес, 41 (1:2), Элис, 58 (2:2)
Бордо
Костиль Грегерсен Мексер Мангаш Кватенг Онана Адли (Пембеле, 69 ) Лаку (Франсержиу, 70 ) Хван Уй Джо (Ньянг, 77 ) Уден (Дилросюн, 76 ) Элис (Бриан, 87 )
Лион
Антони Лопеш Эмерсон (Какере, 76) Люкеба Денайер (Да Силва, 44) Густо Боатенг (Токо-Экамби, 76) Ауар Лукас Пакета Тиагу Мендес Гимарайнс Шакири (Дембеле, 66)

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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