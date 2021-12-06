«Лион» сыграл вничью с «Бордо»

«Лион» в матче 17-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Бордо» со счетом 2:2.

У лионцев забили Джейсон Денайер и Тиаго Мендес. У хозяев гол на счету Альберта Элиса, Мало Густо забил в свои ворота.

После этого матча «Лион» с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Бордо» с 14 очками — на 17-й строчке.