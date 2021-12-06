«Лион» сыграл вничью с «Бордо»
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«Лион» в матче 17-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Бордо» со счетом 2:2.
У лионцев забили Джейсон Денайер и Тиаго Мендес. У хозяев гол на счету Альберта Элиса, Мало Густо забил в свои ворота.
После этого матча «Лион» с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Бордо» с 14 очками — на 17-й строчке.
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