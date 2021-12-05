Пюэль уволен с поста главного тренера «Сент-Этьена»

Клод Пюэль 5 декабря был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сент-Этьена», сообщает сайт клуба.

Вматче 17-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» дома уступил «Ренну» (0:5). Команда занимает последнее, 20-е место, имея в активе 12 очков.

60-летний Пюэль возглавил команду в октябре 2019 года. В сезоне-2019/20 он вывел «Сент-Этьен» в финал Кубка Франции, где проиграл «ПСЖ» (0:1).