Пюэль уволен с поста главного тренера «Сент-Этьена»
23:26
Клод Пюэль 5 декабря был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сент-Этьена», сообщает сайт клуба.
Вматче 17-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» дома уступил «Ренну» (0:5). Команда занимает последнее, 20-е место, имея в активе 12 очков.
60-летний Пюэль возглавил команду в октябре 2019 года. В сезоне-2019/20 он вывел «Сент-Этьен» в финал Кубка Франции, где проиграл «ПСЖ» (0:1).
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