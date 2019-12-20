Блан провел переговоры с «Монако»
21:14
Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Монако», утверждает Foot Mercato. По информации СМИ, 54-летний специалист 19 декабря был в Монако, где встретился с руководством монегасков.
Нынешний главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может быть уволен в случае поражения от «Лилля» в матче 19-го тура чемпионата Франции. Встреча пройдет 21 декабря.
«Монако» идет на 9-м месте с 25 очками в турнирной таблице лиги 1 после 17 игр.
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