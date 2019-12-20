Источник: Жардим покинет «Монако» после матча с «Лиллем»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим покинет свой пост после матча 19-го тура чемпионата Франции против «Лилля», сообщает Nice-Matin.

По сведениям источника, результат игры не повлияет на будущее Жардима. Встреча пройдет 21 декабря.

45-летний португалец возглавил «Монако» во второй раз в январе 2019 года, подписав контракт до лета 2021 года.

«Монако» после 17 матчей занимает девятое место в чемпионате Франции, емя в активе 25 очков.