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Сегодня, 11:35

Бензема ушел из сборной Франции из-за продления Дешама на посту главного тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Карим Бензема ушел из сборной Франции отчасти из-за того, что главный тренер Дидье Дешам продлил контракт с национальной командой, сообщает RMC Sport.

По информации источника, Бензема решил покинуть сборную из-за продления Дешама. Отмечается, что игроки с двойным гражданством, которые собирались подождать с окончательным выбором сборной в случае прихода Зинедина Зидана, теперь откажутся от варианта с Францией.

Так, например, поступит полузащитник Уссем Ауар, который также может выступать за сборную Алжира. Сообщается, что это единственный такой случай.

Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

35-летний Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции в понедельник, 19 декабря. Футболист был в заявке команды на ЧМ-2022, но пропустил турнир из-за травмы.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/equipe-de-france-les-dessous-de-la-prolongation-de-didier-deschamps_AV-202301070357.html
Дидье Дешам
Карим Бензема
Футбол
Сборная Франции по футболу
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 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
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 Брест 17 3 4 10 18-33 13
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