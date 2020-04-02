Антуан Гризманн: «Если отвечу Бензема на слова про Жиру, то у меня будут проблемы»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался по поводу интервью форварда «Реала» Карима Бензема, в котором он охарактеризовал Оливье Жиру. Бензема, который несколько лет не приглашается в сборную Франции, попросил не сравнивать его с Жиру, назвав игрока «Челси» «картингом», а себя — «Формулой-1».

— Я не могу ответить на эти слова Бензема, потому что тогда у меня будут проблемы, — цитирует A Bola Гризманна. — Мне очень нравится Жиру. Он хороший игрок, он помог Франции выиграть чемпионат мира. Вот что важно.