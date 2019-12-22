Антони Лопеш: «Это не та позиция, на которую «Лион» рассчитывал»

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш выразил сожаление по поводу ничьей с «Реймсом» (1:1) в матче чемпионата Франции. После 19 туров «Лион» занимает 12-е место в лиге 1.

— Мы забили первыми и могли извлечь из этого больше, старались диктовать свою игру, — цитирует AFP Лопеша. — А потом этот пенальти, который «Реймс» реализовал. Мы могли сами забить второй, но не использовали шанс. Сейчас нам не везет. Мы совсем не на той позиции, на какую рассчитывали в начале сезона. Нужно набирать максимум очков во второй части сезона для достижения наших целей. Первая часть выдалась беспокойной. Нам нужно ее пережить и двигаться вперед вместе.