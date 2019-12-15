Андре Виллаш-Боаш: «Ничья с «Метцем» справедлива»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш остался доволен ничьей с «Метцем» (1:1) в матче чемпионата Франции. В этой игре прервалась шестиматчевая победная серия «Марселя».

— Результат хороший, справедливый, — цитирует A Bola Виллаш-Боаша. — Мы создали хорошие моменты во втором тайме. А в первой половине играли не лучшим образом и допустили много ошибок. Принимаем этот результат и можем набрать еще очки до перерыва. Если сделаем это, будет неплохо. Это будет означать, что закончим первую часть сезона на втором месте. Это заслуга игроков.