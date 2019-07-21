Андре Виллаш-Боаш: "Бенедетто - приоритетная цель для "Марселя"

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш назвал нападающего, который является приоритетной целью клуба нынешним летом. Речь о 29-летнем форварде "Бока Хуниорс" Дарио Бенедетто.

– Я большой фанат "Бока Хуниорс", мне всегда нравилась страсть вокруг этого клуба, – цитирует L’Equipe Виллаш-Боаша. – Хорошо знаю игроков "Боки", в том числе Дарио. Мы сделали предложение, теперь ждем ответа. Это приоритет номер один на позицию нападающего.

Мы потеряли несколько игроков и теперь должны восстановить команду. Знаем, что еще несколько человек могут уйти. Другим потребуется аренда для получения практики. Надеюсь, что подпишем четверых или пятерых футболистов.