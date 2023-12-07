Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:33

Орлов: «Про Головина будут говорить больше, чем про Аршавина»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Комментатор Геннадий Орлов высказался о европейских карьерах полузащитника «Монако» Александра Головина и экс-футболиста «Арсенала» Андрея Аршавина.

«Головин сейчас выделяется в сборной. Если он попадет в команду более высокого ранга, чем «Монако», про него будут говорить больше, чем об Аршавине. Андрей поярче, но он играл всего два сезона [на хорошем уровне], на больше его не хватило. А вы посмотрите, как долго держит планку Головин. Плюс он получает во Франции хорошую прессу», — цитирует Орлова Sport24.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Всего 27-летний россиянин провел 189 матчей за французскую команду, в которых отметился 30 голами и 35 результативными передачами. Ранее портал Goal в своих материалах назвал Головина российским волшебником, реализующим свой огромный потенциал.

Аршавин играл в «Арсенале» с 2009 по 2013 год. На его счету 31 гол и 46 результативных передач в 144 играх за лондонский клуб.

Источник: https://sport24.ru/football/news-602511-orlov-pro-golovina-budut-govorit-bolshe-chem-pro-arshavina-andrey-igral-vsego-dva-sezona
Александр Головин
Андрей Аршавин
Футбол
Геннадий Орлов
1
Читайте также
Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голкипера «ПСЖ» Доннарумму дисквалифицировали на два матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 13 6 3 4 17-14 21
8
 Марсель 14 5 5 4 18-14 20
9
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
15
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 14 1 4 9 11-27 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 0 : 3
11.11 23:00
Гавр – Монако
 0 : 0
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 1 : 0
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 1 : 1
12.11 17:00
Метц – Нант
 3 : 1
12.11 19:05
Ренн – Лион
 0 : 1
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 1 : 0
7.12 22:30
Брест – Страсбур
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 6
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 12 1 3
Кики Куяте

Кики Куяте

Монпелье

 13 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости