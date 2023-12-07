Орлов: «Про Головина будут говорить больше, чем про Аршавина»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о европейских карьерах полузащитника «Монако» Александра Головина и экс-футболиста «Арсенала» Андрея Аршавина.

«Головин сейчас выделяется в сборной. Если он попадет в команду более высокого ранга, чем «Монако», про него будут говорить больше, чем об Аршавине. Андрей поярче, но он играл всего два сезона [на хорошем уровне], на больше его не хватило. А вы посмотрите, как долго держит планку Головин. Плюс он получает во Франции хорошую прессу», — цитирует Орлова Sport24.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Всего 27-летний россиянин провел 189 матчей за французскую команду, в которых отметился 30 голами и 35 результативными передачами. Ранее портал Goal в своих материалах назвал Головина российским волшебником, реализующим свой огромный потенциал.

Аршавин играл в «Арсенале» с 2009 по 2013 год. На его счету 31 гол и 46 результативных передач в 144 играх за лондонский клуб.