Алексис Санчес верит, что «Марсель» сможет обойти «ПСЖ» и выиграть лигу 1

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес прокомментировал борьбу за чемпионство в чемпионате Франции.

«Мы в пяти очках от «ПСЖ», это источник мотивации. Я рад быть так близко к лидеру. Мы должны верить, что сможем завоевать титул, я верю, что мы сможем это сделать», — цитирует Санчеса RMC Sport.

За 5 туров до конца «Марсель» с 70 очками идет на втором месте в лиге 1, отставая от «ПСЖ» на 5 баллов.