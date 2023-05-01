Агент: «Головин отлично ладит с немцами в «Монако». Фолланд — его близкий друг»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о взаимоотношениях россиянина и немецких футболистов монегасков.

«Саша отлично ладит с немцами: с Нюбелем, Фолландом. Фолланд вообще его близкий друг. С Бен-Йеддером тоже очень теплые отношения. Но Клеман провел с ним плотную работу, плюс Саша сам дополнительно занимался, оставался после тренировок. Чуть изменилась позиция и задачи», — приводит «Чемпионат» слова агента.

Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Франции, отметился 7 голами и 7 результативными передачами.