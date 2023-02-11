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11 февраля, 23:41

Александр Мостовой отреагировал на успешную игру Александра Головина за «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Страсбура» Александр Мостовой отреагировал на успешную игру Александра Головина за «Монако».

«Такая успешная игра Головина за «Монако» означает, что ему уже пора переходить в клуб уровнем выше. Но нужно понимать, что мы имеем в виду. Есть же много команд, которые по имени топ, но давно ничего не выигрывали. Головин же сейчас играет в «Монако» — и они идут на втором месте после «ПСЖ», на всякий случай.

Это говорит о том, что у монегасков очень сильная команда, я это еще говорил, когда он только переходил в нее. Они из года в год играют в Лиге чемпионов, поэтому, может, с одной стороны имеет смысл переходить в другую команду, а с другой — нет. Ведь у Головина есть предложение из «Боруссии», только вдруг там не получится и что тогда?

И когда они последний раз что-то выигрывали? Так же, как и «Милан» — команда с именем, а только в том году выиграла Серию А впервые за долгое время. Если Головину предложат какой-то хороший контракт, тогда можно попробовать. А тут он уже всех знает, лидер и на коне», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

Всего у российского полузащитника 11 (5+6) очков по системе «гол плюс пас» в текущем сезоне лиги 1.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-o-golovine-s-odnoi-storony-imeet-smysl-perekhodit-v-druguyu-komandu-a-s-drugoi-net-227160/
Александр Головин
Александр Мостовой
ФК Монако
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
3
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
4
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Фолэрин Балоган

Реймс

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ПСЖ

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П
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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 10
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Жонатан Клаусс

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М`Бай Ньянг

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