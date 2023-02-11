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11 февраля, 23:28

Главный тренер «Монако» о победе над «ПСЖ»: «Мы провели отличный матч»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман остался доволен игрой команды в матче 23-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:1).

«Мы провели отличный матч. Это большая победа.

Я сосредоточен на наших результатах, чтобы набрать как можно больше очков. Мы должны думать о своих целях. Моя команда растет неделя за неделей и месяц за месяцем. Но мы все еще можем улучшить многие вещи. Все игроки становятся все лучше и лучше.

Однако в понедельник утром я хочу увидеть очень амбициозных игроков, которые готовы снова упорно работать», — приводит слова тренера L'Equipe.

ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Филипп Клеман
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
3
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
4
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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37 тур
38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 16 1 2
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