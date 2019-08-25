Полузащитник «Монако» Александр Головин после матча 3-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (2:2) назвал смешным удаление защитника Жемерсона.

— Три игры — три красные карточки, жесткое судейство матчей «Монако».

— Во второй игре была красная, ничего не говорю — прыгнул человек. В первой даже желтой у Фабрегаса не было! И сейчас — какая красная?! Я видео смотрел в раздевалке. Это смешно. Здесь квалификация арбитров слабая — или что? Только из-за этого мы упустили игру. А так прогресс у нас серьезный. (Игорь Рабинер)

Александр Головин: «До непонятной красной карточки мы были выше «Нима» на три головы»

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