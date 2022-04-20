Алдонин поздравил Головина с первым забитым голом в 2022 году

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на первый гол российского полузащитника «Монако» Александра Головина в 2022 году.

Россиянин отличился забитым мячом в матче 33-го тура лиги 1 против «Ниццы» (1:0).

«Поздравляю Сашу. Любой гол придает уверенности. У Головина было много травм, поэтому этот забитый мяч — хороший подарок за его работу. Здорово, что наши ребята в Европе забивают. Пожелаю им всем успехом», — сказал Алдонин «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин забил четыре гола за французский клуб во всех турнирах.