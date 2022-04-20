Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 22:04

Алдонин поздравил Головина с первым забитым голом в 2022 году

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на первый гол российского полузащитника «Монако» Александра Головина в 2022 году.

Россиянин отличился забитым мячом в матче 33-го тура лиги 1 против «Ниццы» (1:0).

«Поздравляю Сашу. Любой гол придает уверенности. У Головина было много травм, поэтому этот забитый мяч — хороший подарок за его работу. Здорово, что наши ребята в Европе забивают. Пожелаю им всем успехом», — сказал Алдонин «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин забил четыре гола за французский клуб во всех турнирах.

Александр Головин
Евгений Алдонин
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лилль» в гостях проиграл «Реймсу»

Гол Головина принес «Монако» победу над «Ниццей»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 23 5 4 72-30 74
2
 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
5
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
6
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
13
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
14
 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.04 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
23.04 20:00
Сент-Этьен – Монако
 - : -
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
24.04 16:00
Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
 - : -
24.04 18:05
Лилль – Страсбур
 - : -
24.04 21:45
Реймс – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 22
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 27 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 28 1 8
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости