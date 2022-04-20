Гол Головина принес «Монако» победу над «Ниццей»

«Монако» дома обыграл «Ниццу» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил полузащитник Александр Головин в конце первого тайма.

25-летний россиянин провел на поле 80 минут.

В турнирной таблице монегаски занимают 4-е место с 56 очками. «Ницца» опустилась на пятое место с 54 очками.