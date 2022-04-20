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Сегодня, 22:05

Гол Головина принес «Монако» победу над «Ниццей»

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Александр Головин.
Фото ФК «Монако»

«Монако» дома обыграл «Ниццу» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил полузащитник Александр Головин в конце первого тайма.

25-летний россиянин провел на поле 80 минут.

В турнирной таблице монегаски занимают 4-е место с 56 очками. «Ницца» опустилась на пятое место с 54 очками.

Франция. Лига 1. 33-й тур
20 апр, 20:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Ницца
Голы
Головин, 45 (1:0)
Монако
Нюбель Вандерсон Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике Агилар (Мартинш, 67) Тшуамени Головин (Боаду, 79) Фофана Бен-Йеддер (Якобс, 79) Фолланд
Ницца
Бенитес Данилюк Лотомба Тодибо Бард (Амави, 83) Лемина (Росарио, 64) Тюрам Будауи (Клайверт, 64) Делор Дольберг Браими (Гуири, 73)
Предупреждения
Тшуамени 45’, Дисаси 52’, Мартинш 71’, Головин 78’, Вандерсон 81’  -  Данилюк 42’, Тюрам 86’
Судьи
Мийо (Франция)
Александр Головин
ФК Монако
ФК Ницца
1
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 23 5 4 72-30 74
2
 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
5
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
6
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
13
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
14
 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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23.04 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
23.04 20:00
Сент-Этьен – Монако
 - : -
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
24.04 16:00
Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
 - : -
24.04 18:05
Лилль – Страсбур
 - : -
24.04 21:45
Реймс – Марсель
 - : -
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 22
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

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Йохан Гастьен

Клермон Фут

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