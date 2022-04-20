Гол Головина принес «Монако» победу над «Ниццей»
«Монако» дома обыграл «Ниццу» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил полузащитник Александр Головин в конце первого тайма.
25-летний россиянин провел на поле 80 минут.
В турнирной таблице монегаски занимают 4-е место с 56 очками. «Ницца» опустилась на пятое место с 54 очками.
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|59
|
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|33
|16
|8
|9
|51-34
|56
|
4
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|
5
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|7
|10
|42-29
|54
|
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|
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|
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|
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|33
|9
|13
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|36-36
|40
|
13
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|32
|10
|9
|13
|40-47
|39
|
14
|Анже
|32
|8
|10
|14
|36-46
|34
|
15
|Лорьян
|33
|8
|10
|15
|33-52
|34
|
16
|Труа
|33
|8
|9
|16
|30-46
|33
|
17
|Клермон Фут
|33
|8
|8
|17
|33-61
|32
|
18
|Сент-Этьен
|33
|7
|10
|16
|37-64
|31
|
19
|Бордо
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|5
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|16
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|
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|Метц
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38 тур
|23.04
|18:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|23.04
|20:00
|
Сент-Этьен – Монако
|- : -
|23.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|24.04
|14:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|24.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|24.04
|16:00
|
Метц – Брест
|- : -
|24.04
|16:00
|
Нант – Бордо
|- : -
|24.04
|16:00
|
Ницца – Труа
|- : -
|24.04
|18:05
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|24.04
|21:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
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|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|22
|
|
Мартен Террье
Ренн
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|27
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|28
|1
|8
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