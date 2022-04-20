«Лилль» в гостях проиграл «Реймсу»

«Лилль» в гостях проиграл «Реймсу» (1:2) в 33-м туре чемпионата Франции. У хозяев на 32-й минуте отличился Маршалл Манетзи. В составе гостей на 57-й минуте забил Ренату Санчеш. В концовке матче Юнис Абдельхамид на 92-й минуте принес хозяевам победу.

«Бордо» дома сыграл вничью с «Сент-Этьеном» со счетом 2:2 и не смог выйти из зоны вылета. Хозяева остались на 19-м месте турнирной таблицы с 27 очками. «Сент-Этьен» (31 очко) опустился на 18-ю строчку.

«Мец» в гостях проиграл «Лорьяну» со счетом 0:1 и остался на последнем месте турнирной таблицы с 24 очками.

В еще одном матче «Труа» дома проиграл «Клермону» — 0:1. У гостей голом отметился Мохамед Байо. «Клермон» поднялся на 17-е место в турнирной таблице с 32 очками.