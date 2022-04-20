Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:58

«Лилль» в гостях проиграл «Реймсу»

Читать «СЭ» в

«Лилль» в гостях проиграл «Реймсу» (1:2) в 33-м туре чемпионата Франции. У хозяев на 32-й минуте отличился Маршалл Манетзи. В составе гостей на 57-й минуте забил Ренату Санчеш. В концовке матче Юнис Абдельхамид на 92-й минуте принес хозяевам победу.

«Бордо» дома сыграл вничью с «Сент-Этьеном» со счетом 2:2 и не смог выйти из зоны вылета. Хозяева остались на 19-м месте турнирной таблицы с 27 очками. «Сент-Этьен» (31 очко) опустился на 18-ю строчку.

«Мец» в гостях проиграл «Лорьяну» со счетом 0:1 и остался на последнем месте турнирной таблицы с 24 очками.

В еще одном матче «Труа» дома проиграл «Клермону» — 0:1. У гостей голом отметился Мохамед Байо. «Клермон» поднялся на 17-е место в турнирной таблице с 32 очками.

Франция. Лига 1. 33-й тур
20 апр, 20:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
2:1
Лилль
Голы
Мунетси, 32 (1:0), Ренату Санчеш, 57 (1:1), Абдельхамид, 90 (2:1)
Реймс
Райкович Фас Конан Бузи (Фокет, 66) Абдельхамид Гравиллон Каюсте (Лопи, 66) Мунетси (Локо, 71) Кеббаль (Мбюкю, 66) Матусива Зенели (Туре, 80)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Жозе Фонти Брадарич Ренату Санчеш Гомеш (Давид, 57) Андре Онана (Гудмундссон, 87) Бамба Веа Жегрова (Лихаджи, 81)
Предупреждения
Лопи 76’  -  Зеки Челик 89’
Судьи
Эль-Хадж (Франция)
Франция. Лига 1. 33-й тур
20 апр, 20:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Бордо
2:2
Сент-Этьен
Голы
Мара, 16 (1:0), Онана, 23 (2:0), Буанга, 33 (2:1), Норден, 65 (2:2)
Бордо
Пуссен Грегерсен (Кватенг, 80) Ахмедходжич Мангаш Игнатенко Онана (Бриан, 89) Гилавоги Лаку (Адли, 75) Ньянг Мара (Уден, 75) Дилросюн (Клидже, 81)
Сент-Этьен
Бернардони Над Колодзейчак Габриэл Силва (Хазри, 57) Трауко (Мукуди, 46) Бакайоко (Тиуб, 46) Гурна-Дуат (Аушиш, 72) Будебуз (Нейу, 72) Камара Норден Буанга
Предупреждения
Онана 19’, Игнатенко 28’, Грегерсен 52’, Ахмедходжич 87’  -  Гурна-Дуат 44’, Норден 71’, Хазри 84’, Буанга 84’, Камара 87’, Нейу 90’
Судьи
Бастьен (Франция)
Франция. Лига 1. 33-й тур
20 апр, 20:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
1:0
Метц
Голы
Уаттара, 90 (1:0)
Лорьян
Дрейер Абержель Ляпорт Мендес Петро Ле Гофф Инносент (Лемуан, 76) Ле Фе (Сумано, 84) Коне Моффи (Буагар, 65) Лорьенте (Уаттара, 85)
Метц
Укиджа Делен Куяте Микельбренсис Кана-Бийик Н`Дорам (Сарр, 61) Траоре Пажо Амаду (Мбенг, 46) Де Превиль (Мафута, 85) Ламкель Зе (Нгюетт, 73, Жозеф, 86)
Предупреждения
Ляпорт 22’, Мендес 81’  -  Амаду 36’, Нгюетт 84’
Судьи
Лесаж (Франция)
Франция. Лига 1. 33-й тур
20 апр, 20:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
0:1
Клермон Фут
Голы
Байо, 88 (0:1)
Труа
Мулен Палмер-Браун Коне Конте (Ларуси, 82) Рами (Бьянкон, 58) Каборе Тардье Рипар (Тугар, 58) Шавалерен Угбо (Бальде, 58) Мотиба (Дингоме, 77)
Клермон Фут
Джоко Биллонг Менди Ожье Сейду Кауи (Зедадка, 72) Маньин Аллевина Абдул Самед Да Кунья (Доссу, 66) Байо (Кьей, 90)
Предупреждения
Мотиба 4’, Каборе 61’, Мулен 90’  -  Сейду 37’, Биллонг 48’, Байо 63’, Доссу 70’, Джоко 76’
Удаления
Сейду 70’ (вторая ж.к), Бальде 85’
Судьи
Пиньяр (Франция)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
Футбол
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монако» — «Ницца»: Головин открыл счет перед перерывом

Алдонин поздравил Головина с первым забитым голом в 2022 году
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 23 5 4 72-30 74
2
 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
5
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
6
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
13
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
14
 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.04 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
23.04 20:00
Сент-Этьен – Монако
 - : -
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
24.04 16:00
Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
 - : -
24.04 18:05
Лилль – Страсбур
 - : -
24.04 21:45
Реймс – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 22
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 27 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 28 1 8
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости