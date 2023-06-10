Агуэро призвал не считать провалом игру Месси за «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро выступил в защиту Лионеля Месси, который переходит из «ПСЖ» в «Интер Майами».

«Если считать пять сильнейших лиг, включая Лигу чемпионов, то только два игрока в этом сезоне забили 20 мячей и отдали 20 результативных передач. Один из них — Месси, а другой — Винисиус. Лео также был лучшим ассистентом в Лиге 1, отдав 16 голевых передач.

За свои два сезона он дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. Хотя не все его достижения можно увидеть в цифрах. То, что Лео творит на поле, выходит далеко за рамки статистики. Я думаю, вы должны правильно оценивать его время в «ПСЖ», — цитирует Агуэро Stake.com

В июне 35-летний аргентинец объявил об уходе из «ПСЖ» в «Интер Майами». Он выступал за парижан с 2021 года.