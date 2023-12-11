Агент Мендеш уверен, что 17-летний полузащитник «ПСЖ» Эмери может выиграть «Золотой мяч»

Известный португальский футбольный агент Жорже Мендеш прокомментировал прогресс 17-летнего полузащитника «ПСЖ» и сборной Франции Уоррена Заира Эмери.

«Он уже один из лучших полузащитников мира. Конечно, Заир-Эмери вырастет в целом в одного из лучших игроков. Возможно, однажды Уоррен выиграет «Золотой мяч». Это отличный пример для детей — 17 лет, а он уже знает, что и как делать», — приводит слова Мендеша DFFN.

17-летний Заир-Эмери впервые был вызван в основную сборную Франции. Он вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2024 против Гибралтара (14:0), забил дебютный гол, а на 20-й минуте его заменили из-за травмы.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «ПСЖ» 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.