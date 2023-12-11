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Агент Мендеш уверен, что 17-летний полузащитник «ПСЖ» Эмери может выиграть «Золотой мяч»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный португальский футбольный агент Жорже Мендеш прокомментировал прогресс 17-летнего полузащитника «ПСЖ» и сборной Франции Уоррена Заира Эмери.

«Он уже один из лучших полузащитников мира. Конечно, Заир-Эмери вырастет в целом в одного из лучших игроков. Возможно, однажды Уоррен выиграет «Золотой мяч». Это отличный пример для детей — 17 лет, а он уже знает, что и как делать», — приводит слова Мендеша DFFN.

17-летний Заир-Эмери впервые был вызван в основную сборную Франции. Он вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2024 против Гибралтара (14:0), забил дебютный гол, а на 20-й минуте его заменили из-за травмы.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «ПСЖ» 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жорже Мендеш
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 15 9 5 1 16-6 32
3
 Монако 15 9 3 3 31-20 30
4
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
5
 Брест 15 7 4 4 19-15 25
6
 Марсель 15 6 5 4 22-16 23
7
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
8
 Реймс 15 7 2 6 21-21 23
9
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
10
 Страсбур 15 4 5 6 14-20 17
11
 Гавр 15 3 7 5 13-17 16
12
 Метц 15 4 4 7 15-23 16
13
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
14
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
15
 Тулуза 15 2 7 6 14-21 13
16
 Лорьян 15 2 6 7 20-29 12
17
 Клермон Фут 15 2 5 8 9-21 11
18
 Лион 15 2 4 9 14-27 10
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8.12 23:00
Монпелье – Ланс
 0 : 0
9.12 19:00
Ренн – Монако
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9.12 23:00
ПСЖ – Нант
 2 : 1
10.12 15:00
Ницца – Реймс
 2 : 1
10.12 17:00
Клермон Фут – Лилль
 0 : 0
10.12 17:00
Метц – Брест
 0 : 1
10.12 17:00
Страсбур – Гавр
 2 : 1
10.12 19:05
Лион – Тулуза
 3 : 0
10.12 22:45
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