Дубль Обамеянга принес «Марселю» победу над «Лорьяном»
«Марсель» на выезде обыграл «Лорьян» в матче 15-го тура французской лиги 1 — 4:2.
Победу гостям принес дубль Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонец отличился на 9-й и 42-й минутах. Еще по одному голу забили Шансель Мбемба (3-я минута) и Леонардо Балерди (33-я).
За хозяев забили Ромен Фавр (41-я) и экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди (52-я), для которого этот гол стал дебютным за французский клуб
«Марсель» (23 очка) поднялся на шестое место в лиге 1. «Лорьян» (12) идет 16-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|11
|3
|1
|38-12
|36
|
2
|Ницца
|15
|9
|5
|1
|16-6
|32
|
3
|Монако
|15
|9
|3
|3
|31-20
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|19-11
|27
|
5
|Брест
|15
|7
|4
|4
|19-15
|25
|
6
|Марсель
|15
|6
|5
|4
|22-16
|23
|
7
|Ланс
|15
|6
|5
|4
|19-15
|23
|
8
|Реймс
|15
|7
|2
|6
|21-21
|23
|
9
|Нант
|15
|5
|3
|7
|19-25
|18
|
10
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
11
|Гавр
|15
|3
|7
|5
|13-17
|16
|
12
|Метц
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|
13
|Ренн
|15
|3
|6
|6
|20-21
|15
|
14
|Монпелье
|15
|3
|6
|6
|17-20
|15
|
15
|Тулуза
|15
|2
|7
|6
|14-21
|13
|
16
|Лорьян
|15
|2
|6
|7
|20-29
|12
|
17
|Клермон Фут
|15
|2
|5
|8
|9-21
|11
|
18
|Лион
|15
|2
|4
|9
|14-27
|10
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.12
|23:00
|
Монпелье – Ланс
|0 : 0
|9.12
|19:00
|
Ренн – Монако
|1 : 2
|9.12
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|2 : 1
|10.12
|15:00
|
Ницца – Реймс
|2 : 1
|10.12
|17:00
|
Клермон Фут – Лилль
|0 : 0
|10.12
|17:00
|
Метц – Брест
|0 : 1
|10.12
|17:00
|
Страсбур – Гавр
|2 : 1
|10.12
|19:05
|
Лион – Тулуза
|3 : 0
|10.12
|22:45
|
Лорьян – Марсель
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|12
|1
|4
|
|
Вармед Омари
Ренн
|12
|1
|3
|
|
Александру
Лилль
|13
|1
|3
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