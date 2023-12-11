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Дубль Обамеянга принес «Марселю» победу над «Лорьяном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото AFP

«Марсель» на выезде обыграл «Лорьян» в матче 15-го тура французской лиги 1 — 4:2.

Победу гостям принес дубль Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонец отличился на 9-й и 42-й минутах. Еще по одному голу забили Шансель Мбемба (3-я минута) и Леонардо Балерди (33-я).

За хозяев забили Ромен Фавр (41-я) и экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди (52-я), для которого этот гол стал дебютным за французский клуб

«Марсель» (23 очка) поднялся на шестое место в лиге 1. «Лорьян» (12) идет 16-м в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 15-й тур
10 дек, 22:45. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:4
Марсель

Источник: Таблица лиги 1
Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Лорьян
ФК Марсель
0
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«Лион» обыграл «Тулузу» и одержал вторую победу в сезоне, Ляказетт сделал хет-трик
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 15 9 5 1 16-6 32
3
 Монако 15 9 3 3 31-20 30
4
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
5
 Брест 15 7 4 4 19-15 25
6
 Марсель 15 6 5 4 22-16 23
7
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
8
 Реймс 15 7 2 6 21-21 23
9
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
10
 Страсбур 15 4 5 6 14-20 17
11
 Гавр 15 3 7 5 13-17 16
12
 Метц 15 4 4 7 15-23 16
13
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
14
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
15
 Тулуза 15 2 7 6 14-21 13
16
 Лорьян 15 2 6 7 20-29 12
17
 Клермон Фут 15 2 5 8 9-21 11
18
 Лион 15 2 4 9 14-27 10
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.12 23:00
Монпелье – Ланс
 0 : 0
9.12 19:00
Ренн – Монако
 1 : 2
9.12 23:00
ПСЖ – Нант
 2 : 1
10.12 15:00
Ницца – Реймс
 2 : 1
10.12 17:00
Клермон Фут – Лилль
 0 : 0
10.12 17:00
Метц – Брест
 0 : 1
10.12 17:00
Страсбур – Гавр
 2 : 1
10.12 19:05
Лион – Тулуза
 3 : 0
10.12 22:45
Лорьян – Марсель
 2 : 4
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 7
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Лион

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П
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