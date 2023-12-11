Дубль Обамеянга принес «Марселю» победу над «Лорьяном»

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«Марсель» на выезде обыграл «Лорьян» в матче 15-го тура французской лиги 1 — 4:2.

Победу гостям принес дубль Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонец отличился на 9-й и 42-й минутах. Еще по одному голу забили Шансель Мбемба (3-я минута) и Леонардо Балерди (33-я).

За хозяев забили Ромен Фавр (41-я) и экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди (52-я), для которого этот гол стал дебютным за французский клуб

«Марсель» (23 очка) поднялся на шестое место в лиге 1. «Лорьян» (12) идет 16-м в турнирной таблице.