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Сегодня, 17:18

Агент Головина о дебюте россиянина в роли капитана «Монако»: «Для Саши это повышенная ответственность»

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Александр Головин.
Фото AFP

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на дебют игрока в роли капитана команды в официальном матче.

Россиянин получил капитанскую повязку после замены нападающего Виссама Бен Йеддера на 66-й минуте игры 5-го тура чемпионата Франции между монегасками и «Лорьяном» (2:2).

«Для Саши это означает повышенную ответственность. Конечно, сейчас он расстроен тем, что команда упустила победу на последних секундах. Можно ли сказать, что Сашу уже считают легендой клуба, раз доверяют ему капитанскую повязку? Насчет легенды пока преждевременно говорить, но то, что его признали как хорошего, сильного игрока — это факт», — сказал Клюев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В матче с «Лорьяном» Головин забил гол и сделал результативную передачу.

Монегаски набрали 11 очков и лидируют в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» находится на 11-й строчке с 6 очками.

Александр Головин
Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
0
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Гол и передача Головина не помогли «Монако» обыграть «Лорьян»

Головин о капитанской повязке: «Это дополнительная ответственность. Приятно, но важнее выиграть»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
5
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
12
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
13
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
14
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
17
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 0 : 1
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 1
17.09 16:00
Реймс – Брест
 1 : 2
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 2 : 2
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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