Агент Головина о дебюте россиянина в роли капитана «Монако»: «Для Саши это повышенная ответственность»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на дебют игрока в роли капитана команды в официальном матче.

Россиянин получил капитанскую повязку после замены нападающего Виссама Бен Йеддера на 66-й минуте игры 5-го тура чемпионата Франции между монегасками и «Лорьяном» (2:2).

«Для Саши это означает повышенную ответственность. Конечно, сейчас он расстроен тем, что команда упустила победу на последних секундах. Можно ли сказать, что Сашу уже считают легендой клуба, раз доверяют ему капитанскую повязку? Насчет легенды пока преждевременно говорить, но то, что его признали как хорошего, сильного игрока — это факт», — сказал Клюев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В матче с «Лорьяном» Головин забил гол и сделал результативную передачу.

Монегаски набрали 11 очков и лидируют в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» находится на 11-й строчке с 6 очками.