8:0! «Нант» разгромил «Пари» в Кубке лиги

«Нант» переиграл «Пари» в матче 1/16 финала Кубка лиги (8:0). Хет-триком отметился нигерийский нападающий Мозес Саймон.

В других встречах «Брест» по пенальти одолел «Метц», «Реймс» переиграл «Бур-ан-Бресс», «Монпелье» взял верх над «Нанси», а «Анже» выиграл у «Амьена».

Кубок французской лиги

1/16 финала

«Нант» — «Пари ФК» — 8:0 (5:0)

Голы: Саймон, 22 (1:0). Юан, 30 (2:0). Саймон, 35 (3:0). Блас, 36 (4:0). Саймон, 43 (5:0). Луза, 47 (6:0). Блас, 63 (7:0). Абед, 83 (8:0).

Нереализованный пенальти: Абдельджелиль (П), 51 (вратарь).

Судья: Стина.

Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

«Реймс» — «Бур-ан-Бресс-Перонна» — 2:1 (2:0)

Голы: Кутеса, 14 (1:0). Думбья, 35 (2:0). Матам, 74 (2:1).

Нереализованный пенальти: Кафаро (Р), 88 (вратарь).

Судья: Ваттеллье.

Реймс. Стадион «Огюст Делон».

«Метц» — «Брест» — 1:1 (1:0). Пенальти — 3:4

Голы: Ньян, 23 (1:0). Кардона, 57 (1:1).

«Метц»: Делекруа, Сунзу, Юдоль, Сентонз, Гакпа (Траоре, 61), Н`Дорам, Ангбан (Майга, 61), Фофана, Яде (Нгюетт, 78), Булая, Ньян.

«Брест»: Леон, Шардонне, Перро, Дюверн, Бело, Отре (Н`Гома, 84), Диалло, Мбок (Баттоккио, 78), Магнетти (Курт, 87), Менди, Кардона.

Предупреждение: Бело, 88.

Судья: Бризар.

Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Монпелье» — «Нанси» — 3:2 (2:0)

Голы: Молле, 13 (1:0). Делор, 21 (2:0). Вагнер, 59 (2:1). Шотар, 76 (3:1). Либой, 89 (3:2).

Нереализованный пенальти: Дона Н`До (Н), 30 (вратарь).

Удаление: Козза (М), 68.

Судья: Бен Эль-Хадж.

Монпелье. Стадион «Моссон».

«Амьен» — «Анже» — 3:2 (0:1)

Голы: Баокен, 44 (0:1). Отеро, 47 (1:1). Корнетт, 50 (2:1). Канга, 83 (2:2). Блен, 90+5 (3:2).

«Амьен»: Дрейер, Жалле, Шеджу, Калабрези, Лефор, Бодмер (Блен, 82), Монкондюи, Зунгу, Корнетт (Диабате, 69), Аколо (Талал, 80), Отеро.

«Анже»: Петкович, Бамба, Павлович, Пелланар, Сиссе (Тома, 81), Пажо, Тиуб, Бобишон, Баокен, Алиуи (Канга, 66), Эль Мелали (Перейра Лаж, 71).

Предупреждения: Зунгу, 35. Сиссе, 39. Калабрези, 45. Павлович, 71. Баокен, 84.

Судья: Летексье.

Амьен. Стадион «Стад де ла Ликорн».