7 игроков "ПСЖ" входят в десятку самых высокооплачиваемых игроков лиги 1

Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало тридцатку самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции. Ожидаемо, список возглавил представитель "ПСЖ" - защитник Тиагу Силва, имеющий контракт с зарплатой 1,1 миллиона евро в месяц. Стоит отметить, что первые 6 мест занимают игроки парижского клуба, а всего в Топ-30 их тринадцать.
Полностью список выглядит следующим образом:
1. Тиагу Силва ("ПСЖ") - 1,1 миллион евро
2. Анхель Ди Мария ("ПСЖ") - 900 тысяч евро
3. Эдинсон Кавани ("ПСЖ") - 800 тысяч евро
3. Тиагу Мотта ("ПСЖ") - 800 тысяч евро
5. Хавьер Пасторе ("ПСЖ") - 770 тысяч евро
6. Блэз Матюиди ("ПСЖ") - 750 тысяч евро
7. Радамель Фалькао ("Монако") - 600 тысяч евро
8. Марко Верратти ("ПСЖ") - 500 тысяч евро
9. Марио Балотелли ("Ницца") - 450 тысяч евро
10. Бафетимби Гомис ("Марсель") - 420 тысяч евро
11. Атем Бен Арфа ("ПСЖ") - 400 тысяч евро
11. Кевин Трапп ("ПСЖ") - 400 тысяч евро
11. Маркиньюс ("ПСЖ") - 400 тысяч евро
11. Гжегож Крыховяк ("ПСЖ") - 400 тысяч евро
15. Жоау Моутинью ("Монако") - 350 тысяч евро
15. Александр Ляказетт ("Лион") - 350 тысяч евро
15. Матье Вальбуэна ("Лион") - 350 тысяч евро
18. Клеман Гренье ("Лион") - 320 тысяч евро
19. Набиль Фекир ("Лион") - 300 тысяч евро
19. Николя Нкулу ("Лион") - 300 тысяч евро
19. Бенжамен Менди ("Монако") - 300 тысяч евро
22. Максим Гоналон ("Лион") - 280 тысяч евро
22. Мапу Янга-Мбива ("Лион") - 280 тысяч евро
24. Жереми Менез ("Бордо") - 250 тысч евро
24. Адриен Рабьо ("ПСЖ") - 250 тысч евро
24. Хесе ("ПСЖ") - 250 тысч евро
24. Данте ("Ницца") - 250 тысч евро
24. Рафаэл ("Лион") - 250 тысч евро
24. Лассана Диарра ("Марсель") - 250 тысч евро
30. Флориан Товен ("Марсель") - 240 тысч евро
- Марсель
- Атем Бен Арфа
- Марио Балотелли
- Бордо
- Ницца
- Лион
- Матье Вальбуэна
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Хавьер Пасторе
- Данте
- Монако
- Тиагу Силва
- Анхель Ди Мария
- Бафетимби Гомис
- Тиагу Мотта
- Рафаэл Перейра да Силва
- Менез Жереми
- Радамель Фалькао (Колумбия)
- Лассана Диарра
- Жоау Моутинью
- Марко Верратти
- Блез Матюиди
- Александр Ляказетт
- Гжегож Крыховяк
- Хесе Родригес
- Бенжамен Менди
el desperado
это за месяц. сэ как всегда не корректно указывает цифры
11:37 16 декабря
Leesphere
Это в неделю или в месяц? xD А то у меня шаблон рвет от разницы цифр в сравнении с РФПЛ
09:12 16 декабря