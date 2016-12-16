7 игроков "ПСЖ" входят в десятку самых высокооплачиваемых игроков лиги 1

Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало тридцатку самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции. Ожидаемо, список возглавил представитель "ПСЖ" - защитник Тиагу Силва, имеющий контракт с зарплатой 1,1 миллиона евро в месяц. Стоит отметить, что первые 6 мест занимают игроки парижского клуба, а всего в Топ-30 их тринадцать.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Тиагу Силва ("ПСЖ") - 1,1 миллион евро

2. Анхель Ди Мария ("ПСЖ") - 900 тысяч евро

3. Эдинсон Кавани ("ПСЖ") - 800 тысяч евро

3. Тиагу Мотта ("ПСЖ") - 800 тысяч евро

5. Хавьер Пасторе ("ПСЖ") - 770 тысяч евро

6. Блэз Матюиди ("ПСЖ") - 750 тысяч евро

7. Радамель Фалькао ("Монако") - 600 тысяч евро

8. Марко Верратти ("ПСЖ") - 500 тысяч евро

9. Марио Балотелли ("Ницца") - 450 тысяч евро

10. Бафетимби Гомис ("Марсель") - 420 тысяч евро

11. Атем Бен Арфа ("ПСЖ") - 400 тысяч евро

11. Кевин Трапп ("ПСЖ") - 400 тысяч евро

11. Маркиньюс ("ПСЖ") - 400 тысяч евро

11. Гжегож Крыховяк ("ПСЖ") - 400 тысяч евро

15. Жоау Моутинью ("Монако") - 350 тысяч евро

15. Александр Ляказетт ("Лион") - 350 тысяч евро

15. Матье Вальбуэна ("Лион") - 350 тысяч евро

18. Клеман Гренье ("Лион") - 320 тысяч евро

19. Набиль Фекир ("Лион") - 300 тысяч евро

19. Николя Нкулу ("Лион") - 300 тысяч евро

19. Бенжамен Менди ("Монако") - 300 тысяч евро

22. Максим Гоналон ("Лион") - 280 тысяч евро

22. Мапу Янга-Мбива ("Лион") - 280 тысяч евро

24. Жереми Менез ("Бордо") - 250 тысч евро

24. Адриен Рабьо ("ПСЖ") - 250 тысч евро

24. Хесе ("ПСЖ") - 250 тысч евро

24. Данте ("Ницца") - 250 тысч евро

24. Рафаэл ("Лион") - 250 тысч евро

24. Лассана Диарра ("Марсель") - 250 тысч евро

30. Флориан Товен ("Марсель") - 240 тысч евро