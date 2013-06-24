Коршиа предпочел "Лион" "Баварии" и "Арсеналу"

22-летний правый защитник "Сошо" Себастьен Коршиа продолжит карьеру в "Лионе", информирует Sky Sports. Стороны уже согласовали все детали сделки, которая оценивается в 7 миллионов евро. На выбор футболиста, интерес к которому проявляли "Бавария", "Шальке", "Арсенал" и "Вердер", повлияло его нежелание покидать Францию. В сезоне-2012/13 Коршиа провел 34 матча в Лиге 1, забил один мяч и отдал две результативные передачи.