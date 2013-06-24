Коршиа предпочел "Лион" "Баварии" и "Арсеналу"
22-летний правый защитник "Сошо" Себастьен Коршиа продолжит карьеру в "Лионе", информирует Sky Sports. Стороны уже согласовали все детали сделки, которая оценивается в 7 миллионов евро. На выбор футболиста, интерес к которому проявляли "Бавария", "Шальке", "Арсенал" и "Вердер", повлияло его нежелание покидать Францию. В сезоне-2012/13 Коршиа провел 34 матча в Лиге 1, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|8
|7
|1
|0
|26-4
|22
|
2
|Марсель
|8
|6
|2
|0
|16-5
|20
|
3
|Лорьян
|8
|6
|1
|1
|17-12
|19
|
4
|Ланс
|8
|5
|3
|0
|16-7
|18
|
5
|Монако
|8
|4
|2
|2
|13-12
|14
|
6
|Лион
|8
|4
|1
|3
|16-10
|13
|
7
|Лилль
|8
|4
|1
|3
|16-16
|13
|
8
|Ренн
|8
|3
|3
|2
|14-8
|12
|
9
|Монпелье
|8
|4
|0
|4
|19-15
|12
|
10
|Труа
|8
|3
|1
|4
|14-16
|10
|
11
|Клермон Фут
|8
|3
|1
|4
|9-13
|10
|
12
|Анже
|8
|2
|2
|4
|9-18
|8
|
13
|Тулуза
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
14
|Ницца
|8
|2
|2
|4
|5-9
|8
|
15
|Нант
|8
|1
|4
|3
|8-11
|7
|
16
|Осер
|8
|2
|1
|5
|8-19
|7
|
17
|Реймс
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|
18
|Страсбур
|8
|0
|5
|3
|6-9
|5
|
19
|Брест
|8
|1
|2
|5
|8-18
|5
|
20
|Аяччо
|8
|1
|1
|6
|4-11
|4
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.09
|22:00
|
Анже – Марсель
|- : -
|1.10
|18:00
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|1.10
|22:00
|
ПСЖ – Ницца
|- : -
|2.10
|14:00
|
Лорьян – Лилль
|- : -
|2.10
|16:00
|
Аяччо – Клермон Фут
|- : -
|2.10
|16:00
|
Осер – Брест
|- : -
|2.10
|16:00
|
Тулуза – Монпелье
|- : -
|2.10
|16:00
|
Труа – Реймс
|- : -
|2.10
|18:05
|
Монако – Нант
|- : -
|2.10
|21:45
|
Ланс – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|6
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Клер Тодибо
Ницца
|7
|1
|1
|
|
Дион Лопи
Реймс
|6
|1
|2
|
|
Пьер Ле Мелу
Брест
|7
|1
|2
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