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24 июня 2013, 11:41

Коршиа предпочел "Лион" "Баварии" и "Арсеналу"

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
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22-летний правый защитник "Сошо" Себастьен Коршиа продолжит карьеру в "Лионе", информирует Sky Sports. Стороны уже согласовали все детали сделки, которая оценивается в 7 миллионов евро. На выбор футболиста, интерес к которому проявляли "Бавария", "Шальке", "Арсенал" и "Вердер", повлияло его нежелание покидать Францию. В сезоне-2012/13 Коршиа провел 34 матча в Лиге 1, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Себастьян Коршья
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Лион
ФК Сошо
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 ПСЖ 8 7 1 0 26-4 22
2
 Марсель 8 6 2 0 16-5 20
3
 Лорьян 8 6 1 1 17-12 19
4
 Ланс 8 5 3 0 16-7 18
5
 Монако 8 4 2 2 13-12 14
6
 Лион 8 4 1 3 16-10 13
7
 Лилль 8 4 1 3 16-16 13
8
 Ренн 8 3 3 2 14-8 12
9
 Монпелье 8 4 0 4 19-15 12
10
 Труа 8 3 1 4 14-16 10
11
 Клермон Фут 8 3 1 4 9-13 10
12
 Анже 8 2 2 4 9-18 8
13
 Тулуза 8 2 2 4 9-13 8
14
 Ницца 8 2 2 4 5-9 8
15
 Нант 8 1 4 3 8-11 7
16
 Осер 8 2 1 5 8-19 7
17
 Реймс 8 1 3 4 10-17 6
18
 Страсбур 8 0 5 3 6-9 5
19
 Брест 8 1 2 5 8-18 5
20
 Аяччо 8 1 1 6 4-11 4
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30.09 22:00
Анже – Марсель
 - : -
1.10 18:00
Страсбур – Ренн
 - : -
1.10 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
2.10 14:00
Лорьян – Лилль
 - : -
2.10 16:00
Аяччо – Клермон Фут
 - : -
2.10 16:00
Осер – Брест
 - : -
2.10 16:00
Тулуза – Монпелье
 - : -
2.10 16:00
Труа – Реймс
 - : -
2.10 18:05
Монако – Нант
 - : -
2.10 21:45
Ланс – Лион
 - : -
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Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 6
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Жан-Клер Тодибо

Жан-Клер Тодибо

Ницца

 7 1 1
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 6 1 2
Пьер Ле Мелу

Пьер Ле Мелу

Брест

 7 1 2
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