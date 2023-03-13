Гризманн: «Оливье — исключительный девятый номер»
Гризманн рассказал, что думает об Оливье Жиру
Форвард сборной Франции и «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что думает о своем товарище по национальной команде Оливье Жиру.
«Где бы Жиру ни играл, он всегда забивал голы и выигрывал трофеи. Это лишний раз доказывает, что Оливье — исключительный девятый номер», — цитирует Гризманна Telefoot.
Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. В активе 36-летнего форварда 53 гола в 120 поединках. В составе национальной команды он играет с 2011 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|21
|3
|3
|68-26
|66
|
2
|Марсель
|27
|17
|5
|5
|51-27
|56
|
3
|Ланс
|27
|15
|9
|3
|44-21
|54
|
4
|Монако
|27
|15
|6
|6
|55-37
|51
|
5
|Ренн
|27
|14
|5
|8
|45-29
|47
|
6
|Лилль
|27
|13
|7
|7
|49-36
|46
|
7
|Ницца
|27
|11
|10
|6
|36-24
|43
|
8
|Реймс
|27
|10
|13
|4
|35-26
|43
|
9
|Лорьян
|27
|12
|7
|8
|40-36
|43
|
10
|Лион
|27
|11
|7
|9
|42-31
|40
|
11
|Тулуза
|27
|10
|5
|12
|43-46
|35
|
12
|Клермон Фут
|27
|9
|7
|11
|26-38
|34
|
13
|Монпелье
|27
|10
|3
|14
|42-46
|33
|
14
|Нант
|27
|6
|11
|10
|29-36
|29
|
15
|Страсбур
|27
|4
|11
|12
|32-46
|23
|
16
|Брест
|27
|5
|8
|14
|28-44
|23
|
17
|Осер
|27
|5
|8
|14
|23-49
|23
|
18
|Аяччо
|27
|6
|3
|18
|20-48
|21
|
19
|Труа
|27
|4
|8
|15
|36-59
|20
|
20
|Анже
|27
|2
|4
|21
|21-60
|10
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.03
|23:00
|
Лион – Нант
|- : -
|18.03
|19:00
|
Тулуза – Лилль
|- : -
|18.03
|23:00
|
Ланс – Анже
|- : -
|19.03
|15:00
|
Аяччо – Монако
|- : -
|19.03
|17:00
|
Монпелье – Клермон Фут
|- : -
|19.03
|17:00
|
Ницца – Лорьян
|- : -
|19.03
|17:00
|
Страсбур – Осер
|- : -
|19.03
|17:00
|
Труа – Брест
|- : -
|19.03
|19:05
|
ПСЖ – Ренн
|- : -
|19.03
|22:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|16
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|22
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|21
|2
|2
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