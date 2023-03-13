Форвард сборной Франции и «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что думает о своем товарище по национальной команде Оливье Жиру.

«Где бы Жиру ни играл, он всегда забивал голы и выигрывал трофеи. Это лишний раз доказывает, что Оливье — исключительный девятый номер», — цитирует Гризманна Telefoot.

Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. В активе 36-летнего форварда 53 гола в 120 поединках. В составе национальной команды он играет с 2011 года.