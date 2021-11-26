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«Если Карпин попросит совета, то я всегда открыт. Буду помогать не конкретному тренеру, а сборной России». Интервью Станислава Черчесова

Вячеслав Короткин
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Сегодня, 22:15
2013 год. Станислав Черчесов и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
2013 год. Станислав Черчесов и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер нашей национальной команды на ЧМ-2018 и Евро-2020 в разговоре с «СЭ» оценил итоги жеребьевки стыковых мини-турниров чемпионата мира-2022.

Футболисты сборной России. Россия избежала пути жизни и пути смерти. Но не избежала встречи с Левандовски и Ибрагимовичем

Поляки — непростой соперник. Но с австрийцами проще не было бы

— Нам плакать или радоваться?

— Мы же встречались со сборной Польши перед чемпионатом Европы. Понятно, что тот матч не был определяющим и его нельзя считать отправной точкой. Все-таки у нас тогда прошел непростой сбор, соперник тоже проводил первую игру после своего этапа подготовки. Так что каждая команда решала свои задачи. И я, и Паулу Соуза во Вроцлаве выставили неоптимальные составы.

Впрочем, с поляками всегда непросто. Недавно наши клубы встречались в еврокубках с «Ракувом» и «Легией», какой-то опыт — и, увы, негативный — на этом уровне тоже накоплен. До первой встречи стыков еще четыре месяца — пандемия, травмы, все непредсказуемо... Сейчас сложно предположить, в каких сочетаниях обе сборные появятся на поле.

В общем, нам достался крепкий оппонент, но с ним недавно играли достаточно удачно. Конечно, большой плюс в том, что примем Польшу дома.

— Вам не кажется, что из всех полуфинальных вариантов России достался худший?

— А вы думаете, с австрийцами легче? Те тоже достаточно хорошо выглядели летом на Евро. У турок во все времена есть индивидуально сильные исполнители. Но они, возможно, нам подошли бы больше. Не потому, что плохи, — просто эта команда сильно зависит от состояния и настроения в конкретный день и даже час. Ей не хватает стабильности — даже на протяжении отдельно взятого матча случаются перепады. Да, сейчас у Турции новый тренер (Штефан Кунц. — Прим. В.К.), сборная провела четыре встречи без поражений. Но даже на этом отрезке порой становилось заметно, что коллектив не до конца сбалансирован.

Вот все хотели получить в соперники македонцев. Но я смотрел их матч с немцами в отборе ЧМ-2022 — приличная команда. Так что считаю, что на таком уровне все зависит от того, в каком состоянии и в каком составе каждый подойдет к полуфиналам. На бумаге кто-то может считаться фаворитом, но все выяснится на поле.

Роберт Левандовски. «Левандовски — это не Месси и не Роналду. Мы играем дома — это преимущество». Мостовой — о России в стыковых матчах

— У Северной Македонии многолетний лидер Горан Пандев завершил международную карьеру выступлением на Евро. А вот Левандовски не собирается завязывать с польской сборной. Нет опасений, что форвард «Баварии» станет для нас такой же черной меткой, как бельгиец Лукаку?

— Роберт не случайно почти в каждом сезоне становится лучшим бомбардиром бундеслиги и сейчас претендует на «Золотой мяч». Человек определяет игру и результат своих команд. Что касается Македонии, то Пандев же не вчера закончил — сборная уже без него провела несколько матчей. Когда уходит такая фигура, на первый план выходят другие. Это естественный процесс.

— Вы продолжаете следить за РПЛ. Как считаете, нынешний Крыховяк потихоньку сдает или по-прежнему сохраняет высокий уровень, который позволяет ему оставаться одним из лидеров сборной Польши?

— Это однозначно футболист высокого уровня. Гжегож приехал в Россию статусным исполнителем. И ничего в этом плане не поменялось. Возможно, в последние месяцы в «Локомотиве» ему где-то не хватало мотивации, но в «Краснодаре» полузащитник сразу включился, стал капитаном, постоянно выходит в основном составе национальной команды. И он, и Рыбус, и Шиманьски хорошо знают возможности россиян, при этом играют важные роли у поляков.

— На пресс-конференции после жеребьевки Валерий Карпин не исключил, что обратится к вам за консультацией как к коллеге, который хорошо знает польский футбол. Вместе с тем преемник еще ни разу не общался с вами после назначения в национальную команду — ни сразу после того, как принял ее, ни впоследствии. Имеет место личная неприязнь?

— Вы сами делаете такой вывод? Вам так показалось — или хотите, чтобы мне тоже так показалось? Не знаю, почему он себя так вел раньше. У меня проблем нет. Если Валерий попросит совета, то я и наш тренерский штаб всегда открыты. Мы будем помогать не просто конкретному тренеру, а сборной России. Поэтому — нет вопросов.

— Если до стыков вам предложат возглавить сборную Польшу, согласитесь?

— Во-первых, у нее есть тренер. А во-вторых, если предложат — да.

— А если РФС захочет вернуть в нашу национальную команду?

— Тоже да.

Валерий Карпин. «Если игрокам дадут по миллиарду за выход на чемпионат мира, я буду не против». Карпин — о жеребьевке стыков и встрече с Черчесовым

Швеция или Чехия? Без разницы

— Допустим, мы выйдем в финал. Кто там видится более предпочтительным соперником, Швеция или Чехия?

— Никаких приоритетов здесь нет. Со шведами встречались недавно в Лиге наций плюс контрольный матч проводили. Чехов видели, когда готовились к Бельгии, — они выступали с «Красными дьяволами» в одной отборочной группе чемпионата мира. Чехию просто так никто не победит. Швеция на равных боролась в квалификации с испанцами — как в целом по турниру, так и в очных встречах, включая недавнюю ноябрьскую.

Так что оба оппонента непростые. Но на таком уровне, как уже говорил, многое зависит от конкретного дня, конкретной игры. Это скоротечный турнир, а в спринте бывает все. Тут ошибок допускать нельзя.

— Украинцы подобрали ключи к шведам в 1/8 финала Евро-2020, победив в дополнительное время 2:1. Вы хорошо общаетесь с Андреем Шевченко — обсуждали с ним тот матч?

— Последний раз общались после его назначения в «Дженоа» — поздравил Андрея. Встречу со Швецией никогда не обсуждали, но тогда, в июне, написал ему после победы. Но надо понимать, что в каждом турнире у команд случаются не самые удачные дни. Вспомните, например, как итальянцам пришлось сложно в плей-офф против австрийцев. На одном уровне пройти всю дистанцию невозможно. Кстати, жовто-блакитные тоже неважно выглядели с той же Австрией, только в группе.

— Если пройдем Польшу, то в финал стыков тоже проведем дома...

— Это очень большое преимущество. Серьезный гандикап.

— Верите, что выйдем на чемпионат мира?

— Я эту команду тренировал и, естественно, верил, что попадаем в Катар. Сборная должна выступать на больших турнирах — иначе последует шаг назад.

Сергей Игнашевич и&nbsp;Роберт Левандовски в&nbsp;матче России и&nbsp;Польши на&nbsp;Евро-2012 в&nbsp;Варшаве. Путь России на ЧМ-2022: матч с Польшей и без Италии с Португалией

Буду болеть за Украину

— Не считаете, что в целом жеребьевка получилась не совсем справедливой? Все-таки на ЧМ не попадет одна из двух топовых сборных — Португалия или Италия?

— Жребий для того и слеп.

— За кого станете болеть в пути С, где Криштиану Роналду предстоит противостояние со «Скуадрой адзуррой»?

— Ни за кого.

— А за Украину будете переживать?

— Да.

— Как оцените ее шансы?

— Команда хорошо в целом смотрелась на чемпионате Европы, но сейчас попала в стыки в последний момент — начало отбора провела не так, как ей хотелось бы. Но еще раз повторяю: матчи предстоят только через четыре месяца! Все будет зависеть от составов, от состояния лидеров.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • keepscore.ru
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