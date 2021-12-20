Гвардиола побил великий рекорд «Ливерпуля», соперник «Зенита» нокаутирован в Бильбао, Спаллетти обыграл «Милан»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: Конте и Клопп подарили зрелище

«Вулверхэмптон» — «Челси» — 0:0

Эта игра могла попасть в список отмененных из-за вспышки коронавируса в АПЛ. «Челси», у которых семь заболевших, даже обращался в премьер-лигу, однако «синим» отказали в переносе. Возможно, потому, что попавший в ковид-протокол Чилуэлл все равно не может играть из-за разрыва крестообразных связок. Томас Тухель негодовал по поводу данного решения, упомянув наличие положительных тестов на протяжении четырех дней, но все же заявил, что случившееся никак не скажется на амбициях «синих».

Только без заболевших Лукаку, Вернера, Хадсона-Одои и Хаверца просело качество. Кроме того, дома, несмотря на отрицательный свежий тест, оставили Жоржиньо. Травмирован Кристенсен, поэтому в запасе «Челси» значились только четыре полевых игрока, включая только выздоровевшего и вышедшего на второй тайм Ковачича. У Бруну Лаже выбор был шире, и считается, что это следствие стопроцентной вакцинации в «Вулверхэмптоне».

В итоге «волки» с их пятеркой защитников почти засушили ослабленную атаку соперника, из-за чего матч превратился в зрелище весьма сомнительного качества. Тем не менее, «Челси» едва не выиграл, однако Пулишич упустил верный шанс и не сумел перехитрить Жозе Са. Отставание лондонцев от первого места выросло до шести очков.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити» — 0:4 (Рубен Диаш, 5. Жоау Канселу, 27. Махрез, 63. Стерлинг, 86)

Насколько беспомощны сейчас отсчитывающие дни до открытия зимнего трансферного окна «сороки», настолько же хорош «Сити». Не проигрывающие с октября чемпионы одержали восьмую победу подряд, а разницу в первом тайме сделал Жоау Канселу. Португалец стал уже третьим после ливерпульца Александра-Арнольда и Риса Джеймса из «Челси» защитником, заработавшим в этом сезоне девять результативных баллов (2+7).

С седьмым голевым пасом, конечно, повезло. Только грубая ошибка обороны и, прежде всего, вратаря «Ньюкасла» Дубравки может рассматриваться как награда за отдачу Канселу, который достал безнадежный мяч и в прыжке переправил его в центр от линии поля. Ну а гол героя вечера, который прошел нескольких оппонентов и выстрелил в «девятку», стал украшением урезанного пандемией тура.

Отметить нужно и Александра Зинченко. Украинец не просто вырезал классную подачу на Махреза, но и стал соавтором 50-го гола алжирца в составе «горожан». А Хосеп Гвардиола привел «Сити» к очередному рекорду английского футбола, одержав за календарный год 34 победы. Предыдущее высшее достижение было установлено «Ливерпулем» в 1982-м.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 2:2 (Кейн, 13. Сон Хын Мин, 74 — Диогу Жота, 35. Робертсон, 69)

Коронавирусная тема была актуальна и в заключительном матче тура, который теоретически может стать последней игрой АПЛ в этом году, если клубы примут решение устроить футбольный локдаун и уйти на внеплановые каникулы до середины января. А тон задал Юрген Клопп, снова раскритиковавший антиваксеров и давший понять, что «Ливерпуль» намерен подписывать только вакцинированных футболистов. А еще немец удивил первым в карьере включением в стартовый состав 19-летнего Мортона.

Что до «Тоттенхэма», то хозяева стали первой жертвой нового витка пандемии и проводили первый матч с 5 декабря. Казалось, что «шпоры» будут выбиты из ритма, однако они начали так, словно классно поработали на сборах. Кейну же пауза помогла прийти в себя и впервые с мая забить в домашней игре АПЛ. А если бы хотя бы один из двух стопроцентных моментов реализовал Сон Хын Мин, «красные» оказались бы в сложнейшей ситуации. Однако гости пережили штурм своих ворот, и Диогу Жота воспользовался подачей Робертсона.

В целом игра шла с некоторым территориальным преимуществом «Ливерпуля», тогда как в атаке гораздо острее выглядел «Тоттенхэм». Не хватало только реализации, что заставляло Антонио Конте в бессилии хвататься за голову, когда с интервалом в пару минут Кейн превратил в супермена отстоявшего свои ворота Алиссона и не попал с полутора метров в пустой угол. И как же обидно было хозяевам после гола Робертсона, чему предшествовал контакт мяча с рукой Салаха.

Вот только «Ливерпуль» все испортил сам. Уставший творить чудеса Алиссон промахнулся мимо мяча, подарив возможность Сон Хын Мину закатить мяч в пустые ворота, а претендовавший на звание первой звезды Робертсон наиграл на прямую красную карточку после безрассудного фола на бровке. В неравных составах чаша весов могла качнуться в любую сторону, однако ничья — самый справедливый исход. Последнее, чего хочется после такого шоу — остановка чемпионата, но, как справедливо твердят все тренеры, здоровье футболистов превыше всего. Осталось дождаться понедельника.

Испания: засуха в день рождения Бензема

«Атлетик» — «Бетис» — 3:2 (И.Уильямс, 2, 72. Де Маркос, 89 — Хуанми, 6. Фекир, 52)

Соперник «Зенита» в плей-офф Лиги Европы стал жертвой вдохновения басков, которые не знали побед с 23 октября. Хотя могло показаться, что «Бетис» словно не заметил собственного зевка в обороне, которую классным пасом на Иньяки Уильямса вспорол Муниаин. Андалусийца очень быстро отыгрались, а вторую половину начали с серии отличных атак.

Первый шанс загубил Виллиан Жозе, проигнорировавший открывшегося напротив ворот Фекира и не попавший в итоге в створ. В следующей атаке уже Фекир дал партнеру мастер-класс командной игры, разыграв роскошную двухходовку с Виллиамом Карвалью. Однако «Атлетик» прервал победную серию «Бетиса», стартовавшую в начале ноября после проигранного севильского дерби. И если второй успех Уильямса, который с острого угла вогнал мяч в ближнюю «девятку», стал плодом индивидуального мастерства, то решающий удар Де Маркоса — потеря концентрации после того, как хозяева стремительно разыграли штрафной из центрального круга.

It was raining goals at San Mames! ?



Missed #AthleticRealBetis? Catch the highlights ?? pic.twitter.com/cWOdI2wLlZ — LaLiga English (@LaLigaEN) December 19, 2021

«Реал» — «Кадис» — 0:0

Вслед за АПЛ коронавирус добрался до ведущих клубов ла лиги, из-за чего Карло Анчелотти лишился Модрича, Марселу, Бэйла, Родригу, Асенсио и Лунина. Будь иначе, мы вряд ли увидели бы в стартовом составе утратившего тренерское доверие Азара, который с сентября не начинал матчи с первых минут. И, наверное, было бы красиво, если бы бельгиец напомнил о себе, однако в начале второго тайма голкипер вытащил мяч после его удара головой.

Подвигов же ждали от Бензема, который в свой 34-й день рождения проводил 400-й матч в ла лиге. Однако француз не забил ни ударом через себя, ни со штрафного, ни после сольного прохода, когда форвард ковырнул газон ногой. Находящийся в зоне вылета «Кадис» стоял стеной, как и год назад, когда увез из Мадрида три очка. Сейчас же гости могут чувствовать себя моральным победителем, тогда как сливочные не оторвались от «Севильи», которая при отставании в шесть очков имеет в запасе отложенную игру с «Барселоной».

Италия: Влахович повторил достижение Роналду

«Фиорентина» — «Сассуоло» — 2:2 (Влахович, 51. Торрейра, 61 — Скамакка, 32. Фраттези, 37)

После бледного кубкового матча Александр Кокорин снова провел всю игру на скамейке запасных, а его команда едва не стала очередной жертвой «Сассуоло». Черно-зеленые в этом сезоне находятся во второй половине таблицы, но при этом регулярно отнимают очки у тех, кто борется за скудетто, места в Лиге чемпионов и еврокубках. Команда Антонио Дионизи обыграла «Милан», «Ювентус» и «Лацио», а также добилась волевой ничьей с «Наполи».

Теперь же самому «Сассуоло» не удалось сохранить преимущество в два мяча, но при этом гости прервали победную серию «фиалок» и не позволили тем вернуться в шестерку, опередив «Ювентус». С другой стороны, флорентийцы вряд ли должны расстраиваться, так как с 68-й минуты они остались в меньшинстве из-за удаления Бираги. Героями у хозяев стали записавший на свой счет гол и передачу Торрейра, а также отличившийся в шестом туре подряд Влахович. За последние шестьдесят лет только он и Криштиану Роналду забивали в серии А 33 мяча за календарный год.

Влахович положил этот голешник и стал вторым игроком за последние 60 лет, кто забил 33 мяча за год в Серии А ?



А кто первый? Конечно, Роналду ? pic.twitter.com/wbGDi0Yuhn — Матч ТВ (@MatchTV) December 19, 2021

«Милан» — «Наполи» — 0:1 (Эльмас, 5)

Несколько туров назад эта встреча была бы спором за единоличное лидерство, а теперь на «Сан-Сиро» определяли, кто станет главным преследователем «Интера». «Милан» казался фаворитом, однако первым после углового забил «Наполи», потерявший в трех последних турах восемь очков и опустившийся на четвертое место. Да, у Ибрагимовича был шанс сравнять счет до перерыва, но в целом неаполитанцы выглядели солидно и, пожалуй, проводили самый цельный матч за последнее время.

Команда Лучано Спаллетти еще и компенсировала потери в составе характером, когда силы стали кончаться. Вдавленные в штрафную гости выдержали штурм «Милана» за счет запредельной самоотдачи. А когда Кессье на 90-й минуте все же отправил мяч в сетку, к несчастью «россонери» в дело вступил ВАР. Повтор же показал, что лежавший на газоне Жиру находился в офсайде и оказал влияние на эпизод, так как мяч на ногу Кессье отлетел он боровшегося с французом защитника «Наполи» Жуана Жезуса.

Германия: ошибка конкурента Лунева

«Фрайбург» — «Байер» — 2:1 (Грифо, 33. Шаде, 84 — Арангис, 45+1)

«Байер» смазал концовку года, набрав за три тура лишь одно очко. Теперь встречать Рождество на третьем месте будет сенсационный «Фрайбург». По-хорошему наглая команда, один из лидеров которой — итальянец Грифо — может в столь ответственной игре исполнить пенальти «паненкой». А роковым моментом для «аспириновых» стала ошибка Градецки, который был уверен, что спокойно заберет в руки мяч после кросса Демировича и прозевал рывок сыгравшего на опережение Шаде. Этот гол принес «Фрайбургу» рекордно высокую позицию на турнирном экваторе и одновременно стоил «Хоффенхайму» места в лигочемпионской четверке.

?? A goal late on from Kevin #Schade ensured that @SCFreiburg finish off a very impressive first half of the season third in the #Bundesliga table. ?? pic.twitter.com/q75BV3tVHx — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 19, 2021

Голландия: «Аякс» — рекордсмен, но не лидер

«Фейеноорд» — «Аякс» — 0:2 (Сенеси, 44, в свои ворота. Тадич. 81, с пенальти)

В центральном матче тура «Аякс» обыграл в Роттердаме принципиального соперника и по итогам первого круга опередил «Фейеноорд» на три очка. Хозяева же в воскресенье не дождались подвигов от арендованного у «Спартака» Тила, зато в их составе обнаружился антигерой в лице Сенеси. Аргентинский защитник невольно помог амстердамцам своими автоголами как сейчас, так и в предыдущей — майской — игре.

Добил же «Фейеноорд» пенальти в исполнении Тадича, который недавно установил новый мировой рекорд, отдав за год 37 результативных передач. Серб превзошел достижение Месси и еще может улучшить свои показатели в последнем декабрьском туре. Ну а команда Эрика тен Хага в 2021-м не проиграла на чужих полях ни одного матча в Эредивизе и по набранным в гостях очкам (48) повторил рекорд ПСВ 2006 года. Кстати, именно команда из Эйндховена стала лидером чемпионата, в последнем матче тура разгромив РКК «Валвейк» (4:1).

Статистика дня

8 раз забил головой в первом круге чемпионата Германии нападающий «Кельна» Модест. Это лучший показатель с начала подсчета таких данных компанией Opta.

?? Merry Christmas, @FCKoeln_EN fans! ?



A late @AModeste27 winner brings the Billygoats the perfect present to end the year. ? pic.twitter.com/onEYJa2LSr — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 19, 2021

10:0 — самая крупная победа «Бордо» в официальных матчах с 1965 года.

18 матчей потребовалось «Ливерпулю», чтобы забить 50 мячей со старта чемпионата. Это лучшая скорострельность в истории «красных».

20 лет и 108 дней назад дебютировал в ла лиге Хоакин. Полузащитник «Бетиса» побил рекорд Анхеля Субиэты, проведшего первый матч в 1935 году и завершившего карьеру в 1956-м.

39 лет и 241 день автору самого возрастного хет-трика в истории ла лиги Хорхе Молине. Нападающий «Гранады» более чем на год превзошел прошлого рекордсмена Хоакина.

51 гол забил в этом году нападающий «ПСЖ» Мбаппе, уступающий по результативности только Роберту Левандовски (69).

79 мячей пропустил с начала года в АПЛ «Ньюкасл», повторив антирекорд «Ипсвича» 1994 года.

106 голов в АПЛ в календарном году — рекорд «Манчестер Сити». Прежний продержался с 1929 года.