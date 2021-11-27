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«Черчесов в сборной Польши? Не думаю, что он успеет как-то ее изменить». Что наши соперники думают о России

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 16:30
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Мнение журналиста Sport.pl Доминика Сенковски об итогах жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.
2013 год. Станислав Черчесов и&nbsp;Валерий Карпин. «Если Карпин попросит совета, то я всегда открыт. Буду помогать не конкретному тренеру, а сборной России». Интервью Станислава Черчесова

— Доминик, как вы отреагировали на результаты жеребьевки? Довольны или нет?

— Могло быть и хуже, могло быть и лучше. У России хорошая команда — примерно того же уровня, что и у Польши. У обеих сборных в последнее время наблюдались проблемы с результатами — к примеру, как вы, так и мы провалились на Евро-2020 и заняли последние места в своих группах. Но в то же время мы должны быть рады, что избежали встреч с Италией и Португалией.

— В Польше многие хотели получить Россию при жеребьевке. А вы? Кто был соперником вашей мечты?

— Соперником моей мечты была именно Россия. Но я оговорюсь, что для меня она находится на том же уровне, что Шотландия и Уэльс. Я лишь хотел, чтобы мы не встретились с Португалией, Швецией или Италией.

— Что вы знаете о сборной России? Какие у нас, на ваш взгляд, сильные и слабые стороны, ключевые игроки?

— Я слышал, что у сборной России надежная оборона — она пропускает не так уж много мячей. Но у вашей сборной есть проблемы в атаке, ведь в команде нехватка креативных игроков. Знаю, что после Евро-2020 у вас сменился тренер и команда стала играть лучше — уступила только Хорватии. Но сейчас трудно однозначно оценить сборную России, потому что до матча еще четыре месяца. Времени еще много, может измениться все.

— А что скажете о сборной Польши? В чем ваша основная сила?

— У Польши, как и у России, много проблем. В 2021 году мы победили только Андорру, Сан-Марино и Албанию — как видите, не очень солидные команды. Россия определенно лучше этих сборных, так что и мы должны прибавить. Мы были сильно разочарованы результатом заключительной встречи отборочного турнира с Венгрией. Мы проиграли 1:2, из-за чего стали «несеяными» при жеребьевке стыковых матчей. Левандовски не играл в той встрече, накопилось много вопросов. Атмосфера в польской команде и вокруг нее не самая лучшая, так что тревога перед матчем с Россией есть. Одно можно сказать наверняка: Польша точно должна сыграть лучше, чем в матчах с Албанией, Венгрией и Швецией.

Футболисты сборной России. Россия избежала «пути жизни» и «пути смерти». Но не избежала встречи с Левандовски и Ибрагимовичем

— Месяц назад возникли слухи о том, что Станислав Черчесов может возглавить в сборную Польши. Паулу Соуза действительно может потерять работу до стыков?

— Я слышал, что в Польском футбольном союзе раздумывали над отставкой Соузы, но сейчас, на мой взгляд, это невозможно. После матча с Венгрией атмосфера была ужасной, сейчас стало чуть лучше. Я не думаю, что Черчесов успеет как-то изменить команду перед матчем с Россией. Да, до марта много времени, но сборов до игры не будет, а значит, новый тренер впервые увидит команду лишь прямо перед стыками. Соуза работает со сборной уже год, так что должен понимать план выхода на чемпионат мира.

— Как вы оцениваете шансы на выход команд в финал стыков?

— Поскольку этот матч состоится в Москве, я отдам предпочтение России — 60 на 40. Ваше очевидное преимущество — домашний стадион. Но к марту многое может измениться — кто-то травмируется, кто-то заиграет лучше и так далее. Но я подчеркну, что победитель нашего полуфинала будет аутсайдером в финале со Швецией или Чехией.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты