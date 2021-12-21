«Будут ли в «Ференцвароше» наши футболисты? Сейчас неправильно покупать кого бы то ни было». Интервью Станислава Черчесова

Первый разговор нового главного тренера клуба из Будапешта с российским СМИ после назначения.

— Когда на вас впервые вышел «Ференцварош»? — вопрос Черчесову.

— 14 ноября мне позвонил известный венгерский агент Шандор Варга, к которому, в свою очередь, обратился президент клуба и попросил его узнать, как я отнесусь к такому варианту. Ответил, что «Ференцварош» интересен.

За последние несколько дней вместе со своим тренерским штабом изучал команду, подметили какие-то нюансы. Потом последовало приглашение приехать в Будапешт. Я спокойно обдумал, посмотрел, все взвесил, понял перспективы. В понедельник окончательно проработали определенные детали сотрудничества — и в итоге подписал контракт. Мои помощники прилетят уже после Нового года и также заключат соглашения.

— Это те же специалисты, что трудились с вами в сборной России?

— Да: Ромащенко, Паников, Стауче, Гранеро и врач Цгоев. Всего пять человек. При этом изначально попросил, чтобы нынешних тренеров, которые приносят пользу «Ференцварошу», не трогали, по возможности оставили.

Встретился с капитаном команды, с помощником бывшего главного тренера, со специалистом по работе с вратарями, который остается, с аналитиком. Хочется, чтобы эти люди спокойно ушли в отпуск, зная, что у них есть перспективы в клубе. Посмотрел базу, стадион.

В общем, два дня в венгерской столице прошли интенсивно, с пользой для дела.

— Инфраструктура вас устроила?

— Да. Есть хорошие поля, все остальное для качественной работы. Основная арены вообще идеальная, новая. Кстати, на ней мы со сборной России проводили контрольный матч с Венгрией перед Кубком Конфедерации. Так что условия на высшем уровне.

— На какой срок рассчитан ваш контракт?

— На 2,5 года.

— Понятно, что на внутренней арене вам нужно взять золото, тем более, команда лидирует. Но вас не удивило то, что клуб идущий на первом месте решил поменять тренера? Может быть, руководство у него клуба немного нервное?

— Раз принято такое решение, значит, имелись какие-то аргументы. Я в этой истории участия не принимал.

— Перед тем, как принять приглашение от «Ференцвароша», советовались с Сергеем Ребровым, который не так давно работал с командой?

— Непосредственно перед заключением договора — нет. Но я с ним до этого постоянно на связи находился. Всегда поздравлял с победами. При этом вопрос с назначением не обсуждал — по этому поводу общался с Варгой. Он и представлял меня на переговорах с венгерской стороной. И все организовал отлично.

— Какая задача поставлена перед вами в еврокубках?

— Давайте идти поступательно. Конечно, мы говорили о целях. В чемпионате они ясны: если в прошлом сезоне «Ференцварош» взял титул с большим отрывом, то сейчас конкуренты совсем рядом. Видимо, возникли какие-то сложности, поэтому руководство и приняло такое решение. Так что давайте сначала решим вопрос на внутренней арене, а потом уже станем думать о Европе.

— Кто-то из российских футболистов может оказаться в «Ференцвароше»?

— Покупать кого бы то ни было неправильно. Мы эту тему тоже обсуждали. В команде подобраны квалифицированные исполнители, в целом состав меня устраивает. Надо для начала понять, у кого какой контракт, когда заканчивается, какие у людей планы. Почти весь понедельник общались со спортивным директором — и у нас нет задачи привезти футболиста из какой-либо страны. Надо просто все делать правильно.

— Когда приступите к работе?

— 3 января закончится отпуск, все сделают ПЦР-тесты. С 4-го по 10-е будем тренироваться в Будапеште, а потом вылетим на сбор в Испанию. Там проведем три контрольных матча.

— Общаться с футболистами станете на английском?

— Да. Но некоторые игроки знают немецкий. Так что буду и на него переходить.