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Прогнозы на спорт

Сегодня, 22:15

«Интер» обыграет «Милан» в Суперкубке без Лукаку? Бельгийца критикуют за кошмарную форму после провала на ЧМ

Прогнозы и ставки на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Ромелу до сих пор не свой после выступления в Катаре.

В 2023 году Суперкубок Италии будет особенно горячим, потому что за трофей сразятся две миланские команды — «Интер» и «Милан». Последняя встреча между командами в сентябре 2022-го получилась шедевральной, но к очередной игре соперники подходят в разной форме, и это может стать проблемой для «россонери».

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Когда состоится и где смотреть матч «Милан» — «Интер»

Миланские суперклубы сойдутся на Международном стадионе имени Короля Фахда в городе Таиф, Саудовская Аравия. Матч состоится 18 января и начнется в 22.00 по московскому времени. В России трансляция будет недоступна.

Италия. Суперкубок.
18 янв, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Интер

«Милан» — «Интер»: прогноз и ставка на матч Суперкубка Италии 18 января 2023 года

«Интер» против «Милана» — самая интересная вывеска итальянского футбола последних лет. Команды два предыдущих сезона боролись между собой за скудетто, а в этом вместе с «Ювентусом» возглавляют погоню за «Наполи». Сейчас отставание от неаполитанцев девять баллов, но оно могло быть значительно меньше, если бы не последние промашки миланских грандов.

Особенно это касается «россонери», которые потеряли очки в двух последних матчах серии А (2:2 с «Ромой» и «Лечче»), а также вылетели из Кубка Италии от «Торино» (0:1 в дополнительное время). После паузы на чемпионат мира команда Пиоли стала несобранной и далека от лучшей формы.

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То же самое прямо до мундиаля происходило с «Интером», но в начале января «нерадзурри» набрали семь из девяти очков в чемпионате (даже нанесли первое поражение в сезоне «Наполи» — 1:0) и прошли в Кубке «Парму». Единственным отголоском неуверенности остается игра Ромелу Лукаку. Бельгиец лечился от травмы и сыграл только в решающем матче группы с Хорватией, где был ужасен: мазал с линии вратарской и запорол как минимум три шикарных момента.

Провал в национальной команде отразился на Ромелу, который стал мягкотелым и потерял способности супербомбардира. «Я обманывал себя первым таймом матча с «Наполи», но, выйдя против «Монцы», Лукаку показал просто позорную игру. Он не мог сохранить мяч, он словно боялся мяча. Я уже не знаю, в чем дело — только в его физическом состоянии или еще и в психологическом. Такое ощущение, что на него все еще давит случившееся на ЧМ-2022», — заявил бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми.

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Будь Лукаку в форме, вместе с Лаутаро и Джеко он бы не оставил «Милану» шансов, но бельгиец развалился не только психологически, но и физически — получил очередную травму. В его отсутствие у «россонери» остаются отличные шансы на победу. Хотя аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ все же считают фаворитом «Интер». На победу команды Индзаги в основное время можно поставить за 2.55, это приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (27%), успех «Милана» — за 2.90 (34%).

В последнем очном матче соперники забили на двоих пять мячей, а голами обменялись в шести из десяти предыдущих встреч. Учитывая, что Лаутаро с Джеко и Леау с Жиру в последнее время никому остановить не удается, они оформят хотя бы по одному голу для каждой команды.

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