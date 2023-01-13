Великолепный Тер Штеген обеспечил «Барселоне» суперкубковое класико, Жоау Феликса удалили в день дебюта за «Челси», Дибала вывел «Рому» в четвертьфинал

Главные события четверга в европейском футболе.

Испания: и снова пенальти

Отказ от стандартной формулы Суперкубка и переход к формату «Финала четырех», а также проведение этих турниров в Саудовской Аравии — следствие банального и понятного желания заработать. Хави так и назвал это бизнесом, но подчеркнул: это идет на пользу как испанскому футболу, так и стране-организатору. А так как витрина ла лиги — это класико, кажется, что реформу затевали исключительно ради гарантированной дополнительной встречи «Барселоны» и «Реала»

Правда, за три розыгрыша бонусное класико состоялось только в прошлогоднем ярчайшем полуфинале. До этого «Барса» вылетала от «Атлетико», а «Реал» — от «Атлетика». И «Бетис» выглядел командой, которая имела реальный шанс отменить финал мечты. Во-первых, стабильно прогрессирующие под началом Мануэля Пеллегрини андалусийцы сейчас четвертые в ла лиге. Во-вторых, зелено-белые стабильно создавали проблемы каталонцам после назначения Хави: выиграли на «Камп Ноу» (1:0), а дома пропустили решающий мяч в компенсированное время (1:2).

И встреча в Эр-Рияде лишь подтвердили данную тенденцию. Да, сине-гранатовые давили, и Педри даже забил, но гол отменили из-за офсайда у делавшего передачу Рафиньи. По моментам «Бетис» до перерыва даже имел преимущество. Однако Араухо подстраховал допустившего грубую ошибку Кунде и остановил Фекира, а Тер Штеген отразил невероятно сложные удары Пеццелы и Луиза Энрике. Равновесие же нарушил Левандовски, не играющий в чемпионате из-за трехматчевой дисквалификации.

Поляк, кстати, мог отменить овертайм, практически мгновенно ответив на гол Фекира. Однако во второй раз взятие ворот отменили из-за офсайда у Феррана Торреса. Но если накануне «Реал» и «Валенсия» в дополнительные полчаса не порадовали результативностью, то в четверг дополнительное время началось с роскошного гола Фати. Десятый номер «Барсы» подстроился под вылетавший из штрафной мяч и с лета запустил его в дальний угол.

Но «Бетис» и тут не сломался, а ответ номинальных хозяев получился даже более эффектным. Не забивавший еще в этом сезоне Морон потрясающе красиво пробил пяткой в борьбе с Араухо. Развязка же и во втором полуфинале пришлась на серию пенальти, героем которой стал отразивший два удара Тер Штеген. В воскресенье ждем большую игру за первый трофей Хави на посту главного тренера «Барсы».

Англия: кошмарный дебют Феликса в «Челси»

После аренды Жоау Феликса «Челси» окончательно закрепил за собой статус главного транжиры текущего сезона. За два еще неполных трансферных окна синие потратили на новичков чуть более 355 миллионов евро, и еще выплатил «Брайтону» рекордную в истории мирового футбола компенсацию за тренера Грэма Поттера. Однако огромные вливания новых владельцев пока не дают результата, а количество травмированных зашкаливает. Из них можно было бы составить отдельную команду, которую после игры с «Манчестер Сити» пополнил выбывший на два месяца Пулишич.

Как раз потерю американца должен компенсировать Феликс, попавший в стартовый состав на следующий день после своего переезда в Англию. Португалец был сверхактивен, но неэффективен в завершении. Он и сам упустил несколько моментов и не досчитался балла за результативный пас из-за неудачного завершения Хаверца. Апогеем же невезения Феликса стал грубый подкат с попаданием шипов в ногу соперника и бесспорной красной карточкой. Таких дебютов в АПЛ у игроков «Челси» еще не было.

На Поттере в этот момент лица не было. Тут поневоле поверишь в сглаз или проклятие, ведь перед удалением Феликса в сопровождении врачей поле покинул Закария. Судя по реакции футболиста, повреждение может оказаться серьезным. О невезении можно было говорить и в тот момент, когда счет при помощи рикошета открыл не праздновавший гол в ворота своей бывшей команды Виллиан.

Впрочем, утверждать, что удача напрочь отвернулась от «Челси», не совсем верно. Еще при счете 0:0 на выручку Кепе пришла штанга, а когда после коварного штрафного Маунта на добивании отличился Кулибали, вратарь «Фулхэма» отбил мяч уже из-за линии ворот. Правда, это были эпизоды, а для системных успехов синие недостаточно хороши. Зато у «дачников» разыгрались бразильцы, и Винисиус Жуниор, которому сложно конкурировать с Митровичем, замкнул подачу Андреса Перейры.

Италия: Моуринью в четвертьфинале

После невероятно эмоционального камбэка против «Милана» «Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии. Правда, чтобы взломать оборону занимающей в серии В третье место «Дженоа» потребовалось больше часа и результативная замена. Начавший мяч на скамейке Дибала выдал эффектное соло и, проскользнув в штрафную, не оставил шансов вратарю.

Теперь в четвертьфинале команду Жозе Моуринью ждет победитель матча «Наполи» — «Кремонезе». Они сыграют на следующей неделе, а «Торино» и Алексей Миранчук узнали своего соперника — им стала «Фиорентина», сумевшая обыграть «Сампдорию» (1:0).